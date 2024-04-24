İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de gösteri düzenledi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek veren çok sayıda kişi, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine tepki gösteri göstericiler, savaşın bitmesi ve esir takası için anlaşma sağlanmasını talep etti.