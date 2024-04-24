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İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de gösteri düzenledi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek veren çok sayıda kişi, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine tepki gösteri göstericiler, savaşın bitmesi ve esir takası için anlaşma sağlanmasını talep etti.

Giriş Tarihi: 24.04.2024 01:20
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İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv’de gösteri düzenledi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek veren çok sayıda kişi, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

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İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv’de gösteri düzenledi

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine tepki gösteri göstericiler, savaşın bitmesi ve esir takası için anlaşma sağlanmasını talep etti.

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İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv’de gösteri düzenledi

İsrail hükümetinden Gazze'deki esirleri geri getirmek için bir an önce Filistin tarafıyla esir takası anlaşması yapmasını isteyen göstericiler sık sık "Hemen şimdi" sloganları attı.

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İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv’de gösteri düzenledi
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İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv’de gösteri düzenledi