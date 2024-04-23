23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsrail'in soykırımında 200. gün! Siyonistler cesetlerin üzerine gülme işareti ve İsrail yıldızı çizmişler

İsrail'in soykırımında 200. gün! Siyonistler cesetlerin üzerine gülme işareti ve İsrail yıldızı çizmişler

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan ve sivil katliam gerçekleştiren İsrail kana doymuyor. Terör ordusunun çekildiği Nasr Hastanesi'nin bahçesinden çıkarılan ceset 283'ü geçti. Elleri bağlı cesetlerin üzerine gülme işareti ve İsrail yıldızı çizmişler. Toplu mezarlarda bebekler ve kadınlar da var.

Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 10:30
  • 1
  • 12
İsrail’in soykırımında 200. gün! Siyonistler cesetlerin üzerine gülme işareti ve İsrail yıldızı çizmişler

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımında bugün 200'üncü gün geride kalıyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 151'e yükseldi. Siyonist rejimin işlediği savaş suçunun son kanıtı ise Nasır Hastanesi oldu. İsrail güçlerinin Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden çekilmesinin ardından bulunan toplu mezardan şu ana kadar 283'ten fazla ceset çıkarıldı.

  • 2
  • 12
İsrail’in soykırımında 200. gün! Siyonistler cesetlerin üzerine gülme işareti ve İsrail yıldızı çizmişler

KABİRDEN ÇIKARMIŞLAR
ABD'nin Filistin Hakları Kampanyası, "Bu toplu mezarlar soykırımın ve akla hayale sığmayacak savaş suçlarının açık kanıtıdır" açıklamasını yaptı. Toplu mezarlarda tanıdıklarının cesetlerini bulanlar ise karşılaştıkları korkunç detayları anlattı:

  • 3
  • 12
İsrail’in soykırımında 200. gün! Siyonistler cesetlerin üzerine gülme işareti ve İsrail yıldızı çizmişler

İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekildi. Çekilmeyle birlikte, kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cesetler toplanmaya başlandı.

  • 4
  • 12
İsrail’in soykırımında 200. gün! Siyonistler cesetlerin üzerine gülme işareti ve İsrail yıldızı çizmişler

Abdullah Ebu Mustafa: İsrail defnettiğimiz 1000 şehidi kabirlerinden çıkarmış. Şehitlerin elbiselerinin üzerinde İsrail yıldızı gördük. Şehitlerimizin bedenleri üzerine gülücükler çizmişler.

  • 5
  • 12
İsrail’in soykırımında 200. gün! Siyonistler cesetlerin üzerine gülme işareti ve İsrail yıldızı çizmişler

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite: Çok sayıda tamamen çürümüş, derisi ya da başı olmayan yarım cesetler bulduk.