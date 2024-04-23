İsrail'in soykırımında 200. gün! Siyonistler cesetlerin üzerine gülme işareti ve İsrail yıldızı çizmişler

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan ve sivil katliam gerçekleştiren İsrail kana doymuyor. Terör ordusunun çekildiği Nasr Hastanesi'nin bahçesinden çıkarılan ceset 283'ü geçti. Elleri bağlı cesetlerin üzerine gülme işareti ve İsrail yıldızı çizmişler. Toplu mezarlarda bebekler ve kadınlar da var.

Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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