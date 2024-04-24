24 Nisan 2024, Çarşamba
Dünyayı kasıp kavuran kaos! Kıyamet kapıda: Grafik kontrolden çıktı!
Dünya'nın gidişatıyla ilgili ciddi endişeler giderek artıyor. Son zamanlarda uzmanlar, küresel ısınmanın potansiyel kötü senaryolarına dair uyarılarda bulunuyorlar. Bu uyarılar, doğal dengelerimizin bozulması, deniz seviyelerinin yükselmesi, ekosistemlerin zarar görmesi gibi bir dizi olumsuz etkiye dikkat çekiyor. Küresel ısınma artık kontrol edilemez bir hal aldı ve bu süreç hızla artıyor.
Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 10:44
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