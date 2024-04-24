Dünyayı kasıp kavuran kaos! Kıyamet kapıda: Grafik kontrolden çıktı!

Ekosistemlerin Zarar Görmesi: Biyolojik Çeşitlilikte Azalma

Küresel ısınma, pek çok ekosistemi olumsuz etkiler. Orman yangınları, kuraklık, ve habitat kaybı gibi faktörler, birçok bitki ve hayvan türünün yaşam alanlarını kaybetmesine ve nesillerinin tehlikeye girmesine neden olabilir. Bu durum, biyolojik çeşitlilikte ciddi bir azalmaya ve ekosistemlerin dengesinin bozulmasına yol açabilir.