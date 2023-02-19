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İsrailli cankurtaran deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı! Türkler harika insanlar

Kahramanmaraş depremi sonrası yarıma koşanların başında gelen İsrail adeta Türkiye için seferber oldu. İsrail'den deprem bölgesine gelen kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı. İsrail arama- kurtarma ekibinde görevli Teğmen Hila Levi, "Türkler harika insanlar. Deprem nedeniyle verecek çok az şeyleri olmasına rağmen cömert davrandılar" dedi.

Giriş Tarihi: 19.02.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 09:17
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İsrailli cankurtaran deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı! Türkler harika insanlar

Deprem bölgesine arama kurtarma faaliyetleri için gelen İsrailli ekip, Türkiye'de karşılaştıkları olaylar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Türk ekiplerin olağanüstü ve ilham verici bir şekilde tam bir iş birliği içinde çalıştıklarıı belirttiler. Öte yandan bölge vatandaşlarının cömert davranışlarına karşı ' Türkler harika insanlar' ifadelerini kullandılar.

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İsrailli cankurtaran deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı! Türkler harika insanlar

Deprem bölgesinde 19 kişiyi enkazdan sağ çıkaran İsrail arama- kurtarma ekibinde görevli Teğmen Hila Levi, "Türkler harika insanlar. Deprem nedeniyle verecek çok az şeyleri olmasına rağmen cömert davrandılar ve bize saygı duydular ki bu başlı başına takdire şayan. Umarım güçlü kalırlar" dedi.

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İsrailli cankurtaran deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı! Türkler harika insanlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İsrail'den gelen 450 kişilik ekip, bölgede arama- kurtarma çalışmalarında görev aldı. İsrailli ekibin kurtarma çalışmalarına katıldığı enkazda 19 kişi sağ çıkarıldı. Ekipte yer alan İsrailli kadın subaylar, Kahramanmaraş'ta enkazda kalanları çıkarmaya çalışırken yaşadıklarını anlattı. T

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İsrailli cankurtaran deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı! Türkler harika insanlar

eğmen Zohar Lupatin, "Heyete katılacağım bilgisi bana verildiğinde, üzerimde çok sorumluluk olduğunu ve hayat kurtarma şansım olduğunu anladım. Yıkılmış bir binaya geldik, çok dengesizdi. Aynı bölgede bizimle çalışan bir Türk kurtarma ekibine katıldık. Enkazda kalan kişileri bulmak için saatlerce birlikte çalıştık. Olağanüstü ve ilham verici bir şekilde bizimle tam bir iş birliği içinde çalıştılar.

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İsrailli cankurtaran deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı! Türkler harika insanlar

Çalışmalar boyunca olan bir şey, bir ıslık, sessizlik çağrısı ile şehrin tüm ana caddesi sessizleşti. Arabalar durdu, tüm insanlar durdu, herkes tamamen sessizdi. Enkazdan sesler duymaya ve göçük altında kalanları bulmaya çalıştılar. Canlı ve güçlü deneyimdi. Türk halkının başına gelen trajik felaketten duyduğum üzüntüyü paylaşıyor, daha güzel günler görmesini temenni ediyorum" dedi.