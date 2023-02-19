19 Şubat 2023, Pazar
İsrailli cankurtaran deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı! Türkler harika insanlar
Kahramanmaraş depremi sonrası yarıma koşanların başında gelen İsrail adeta Türkiye için seferber oldu. İsrail'den deprem bölgesine gelen kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı. İsrail arama- kurtarma ekibinde görevli Teğmen Hila Levi, "Türkler harika insanlar. Deprem nedeniyle verecek çok az şeyleri olmasına rağmen cömert davrandılar" dedi.
Giriş Tarihi: 19.02.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 09:17
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