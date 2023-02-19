İsrailli cankurtaran deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı! Türkler harika insanlar

eğmen Zohar Lupatin, "Heyete katılacağım bilgisi bana verildiğinde, üzerimde çok sorumluluk olduğunu ve hayat kurtarma şansım olduğunu anladım. Yıkılmış bir binaya geldik, çok dengesizdi. Aynı bölgede bizimle çalışan bir Türk kurtarma ekibine katıldık. Enkazda kalan kişileri bulmak için saatlerce birlikte çalıştık. Olağanüstü ve ilham verici bir şekilde bizimle tam bir iş birliği içinde çalıştılar.