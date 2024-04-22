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Haberler Galeri Katil İsrail kana doymuyor! Terör devleti İsrail Gazze'de savaşın sürdürülmesine onay verdi

Katil İsrail kana doymuyor! Terör devleti İsrail Gazze'de savaşın sürdürülmesine onay verdi

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk demeden binlerce sivili katletmeye acımasızca devam ediyor. Katil İsrail'e ateşkesin sağlanması için tepkiler çığ gibi yükselirken İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Gazze'de savaşın devam etmesine ilişkin planı onayladığı belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2024 01:02 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 01:31
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Katil İsrail kana doymuyor! Terör devletinden Gazze’de savaşın sürdürülmesine onay

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne adeta ölüm kusuyor.

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Katil İsrail kana doymuyor! Terör devletinden Gazze’de savaşın sürdürülmesine onay

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

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Katil İsrail kana doymuyor! Terör devletinden Gazze’de savaşın sürdürülmesine onay

Hagari, "Genelkurmay Başkanı, güney cephesindeki (Gazze) 'operasyonların' sürdürülmesine ilişkin planı onayladı." dedi.

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Katil İsrail kana doymuyor! Terör devletinden Gazze’de savaşın sürdürülmesine onay

Gazze'nin orta kesiminde bu hafta bir "operasyonu" daha tamamladıklarını ve Hamas'a ait bir altyapıyı yok ettiklerini kaydeden Hagari, Gazze'deki savaşın sonraki aşamaları için hazırlık yapıldığını aktardı.

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Katil İsrail kana doymuyor! Terör devletinden Gazze’de savaşın sürdürülmesine onay

Hagari, ordunun direktiflerinde bir değişiklik olmadığını, olması durumunda şeffaf bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle güncelleme yapacaklarını dile getirdi.