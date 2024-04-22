22 Nisan 2024, Pazartesi
Katil İsrail kana doymuyor! Terör devleti İsrail Gazze'de savaşın sürdürülmesine onay verdi
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk demeden binlerce sivili katletmeye acımasızca devam ediyor. Katil İsrail'e ateşkesin sağlanması için tepkiler çığ gibi yükselirken İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Gazze'de savaşın devam etmesine ilişkin planı onayladığı belirtildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 01:02 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 01:31
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