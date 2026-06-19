Hayvanat bahçesinde dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı
İngiltere'de bir hayvanat bahçesinde yaşanan olay ülkeyi şoke etti. İddiaya göre bir kişi, 3 yaşındaki bir çocuğu yaklaşık 6 metre yükseklikten timsahların bulunduğu bölmeye fırlattı. Hayvanat bahçesi sahibinin eşi ise hiç düşünmeden bölmeye atlayarak çocuğun hayatını kurtardı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun kolu ve leğen kemiğinin kırıldığı, durumunun ise kritik ancak stabil olduğu açıklandı.
Polis, Norfolk bölgesinden olduğu belirtilen 30 yaşındaki bir erkeği cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına aldı.
OLAY HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ SIRASINDA YAŞANDI
The Sun gazetesnin aktardığına göre olay, Cambridgeshire bölgesindeki Huntingdon yakınlarında bulunan Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi'nde yerel saatle 13.30 sıralarında meydana geldi.
Polis, gözaltına alınan şüpheli ile çocuğun birbirlerini tanımadığını değerlendiriyor.
Bölgede yaşayan bir kişi, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Bu organize edilmiş bir geziydi. Yetişkin kişinin öğrenme güçlüğü bulunuyordu ve yanında bir bakıcısı vardı. Ancak olay sırasında bakıcısının onu izlemediği söyleniyor. Hayvanat bahçesi sahibinin eşi Tracey Johnson'ın çocuğu kurtarmak için bölmeye atladığı anlatılıyor."
ÇOCUĞU SUDAN ÇIKARARAK KURTARDILAR
Hayvanat bahçesinin kurucusu Andy Johnson'ın eşi olan Tracey Johnson'ın müdahalesi sayesinde çocuğun timsahlara ulaşmadan kurtarıldığı belirtildi.
Olayı gören bir kişi, "Çocuğun leğen kemiği ve kolu kırılmış durumda. Neyse ki timsahlar ona ulaşamadı. Birisi bölmeye atlayıp onu sudan çıkarmayı başardı. Çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Düşmenin etkisiyle ciddi şekilde yaralandı ancak yaralanmaların hiçbiri timsahlardan kaynaklanmadı." dedi.
HAYVANAT BAHÇESİNDEN AÇIKLAMA
Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz ve dualarımız çocuk ve ailesiyle birlikte." ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca, "Saygı gereği tropikal yaşam alanımız ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacaktır. Tesisin geri kalan bölümleri ise ziyaretçilere açık olmaya devam edecektir." denildi.
PERSONEL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Bölgede yaşayan bir köylü, olayın ardından hayvanat bahçesi çalışanlarının birbirlerine sarılarak ağladıklarını gördüğünü belirterek, "Gerçekten korkunç bir olaydı." dedi.
Hayvanat bahçesini ziyaret eden Amelia Foster ise kendisi veoğlunun güvenli şekilde çıkışa yönlendirildiğini belirterek, "Polis, sağlık ekipleri ve hayvanat bahçesi çalışanları süreci son derece profesyonel yönetti." ifadelerini kullandı.