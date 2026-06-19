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Hayvanat bahçesinde dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiltere'de bir hayvanat bahçesinde yaşanan olay ülkeyi şoke etti. İddiaya göre bir kişi, 3 yaşındaki bir çocuğu yaklaşık 6 metre yükseklikten timsahların bulunduğu bölmeye fırlattı. Hayvanat bahçesi sahibinin eşi ise hiç düşünmeden bölmeye atlayarak çocuğun hayatını kurtardı.

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı 1

Olayın ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun kolu ve leğen kemiğinin kırıldığı, durumunun ise kritik ancak stabil olduğu açıklandı.

Polis, Norfolk bölgesinden olduğu belirtilen 30 yaşındaki bir erkeği cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına aldı.

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı 2

OLAY HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ SIRASINDA YAŞANDI

The Sun gazetesnin aktardığına göre olay, Cambridgeshire bölgesindeki Huntingdon yakınlarında bulunan Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi'nde yerel saatle 13.30 sıralarında meydana geldi.

Polis, gözaltına alınan şüpheli ile çocuğun birbirlerini tanımadığını değerlendiriyor.

Bölgede yaşayan bir kişi, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu organize edilmiş bir geziydi. Yetişkin kişinin öğrenme güçlüğü bulunuyordu ve yanında bir bakıcısı vardı. Ancak olay sırasında bakıcısının onu izlemediği söyleniyor. Hayvanat bahçesi sahibinin eşi Tracey Johnson'ın çocuğu kurtarmak için bölmeye atladığı anlatılıyor."

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı 3

ÇOCUĞU SUDAN ÇIKARARAK KURTARDILAR

Hayvanat bahçesinin kurucusu Andy Johnson'ın eşi olan Tracey Johnson'ın müdahalesi sayesinde çocuğun timsahlara ulaşmadan kurtarıldığı belirtildi.

Olayı gören bir kişi, "Çocuğun leğen kemiği ve kolu kırılmış durumda. Neyse ki timsahlar ona ulaşamadı. Birisi bölmeye atlayıp onu sudan çıkarmayı başardı. Çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Düşmenin etkisiyle ciddi şekilde yaralandı ancak yaralanmaların hiçbiri timsahlardan kaynaklanmadı." dedi.

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı 4

HAYVANAT BAHÇESİNDEN AÇIKLAMA

Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz ve dualarımız çocuk ve ailesiyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Saygı gereği tropikal yaşam alanımız ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacaktır. Tesisin geri kalan bölümleri ise ziyaretçilere açık olmaya devam edecektir." denildi.

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı 5

PERSONEL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bölgede yaşayan bir köylü, olayın ardından hayvanat bahçesi çalışanlarının birbirlerine sarılarak ağladıklarını gördüğünü belirterek, "Gerçekten korkunç bir olaydı." dedi.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden Amelia Foster ise kendisi veoğlunun güvenli şekilde çıkışa yönlendirildiğini belirterek, "Polis, sağlık ekipleri ve hayvanat bahçesi çalışanları süreci son derece profesyonel yönetti." ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı 6

"KAZARA DÜŞMEK İMKÂNSIZDI"

Hayvanat bahçesini daha önce ziyaret eden Mike Annicelli isimli bir kişi, timsah bölümünün güvenlik önlemlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bazı alanlarda ziyaretçilerin içeriyi görebilmesi için koruyucu plastik camlar bulunuyor. Ayrıca yürüyüş yolunun çevresinde yaklaşık 1,2 metre yüksekliğinde çitler var. İnsanların yanlışlıkla içeri düşmesi mümkün değildi. Burası oldukça güvenli görünüyordu. Timsahların bulunduğu bölmeye yaklaşık 4,5 metrelik bir yükseklikten bakılıyordu ve personel sürekli gözetim yapıyordu."

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı 7

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cambridgeshire Polisi'nden Dedektif Müfettiş Verity McCann, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bu üzücü olayın koşullarını tam olarak anlayabilmek için olay sırasında hayvanat bahçesinde bulunan kişilerle görüşüyoruz. Gözaltına alınan kişi ile çocuğun birbirlerini tanıdığına dair bir bulguya sahip değiliz. Ekiplerimiz hastanede çocuğun ailesine destek veriyor."

Doğu İngiltere Ambulans Servisi ise olay yerine hava ambulansının da sevk edildiğini ancak çocuğun kara yoluyla Cambridge kentindeki Addenbrooke's Hastanesi'ne götürüldüğünü açıkladı.

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı 8

İNGİLTERE'NİN İLK TİMSAH ÇİFTLİĞİ

12,5 dönümlük ormanlık alan ve 320 dönümlük otlak üzerine kurulu olan Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi, aslanlardan kaplanlara, geyiklerden çiftlik hayvanlarına kadar 100'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı 9

Tesis, 2006 yılında İngiltere'nin ilk timsah çiftliği olarak faaliyete geçti.

Hayvanat bahçesinin kurucusu Andy Johnson, Florida gezisinde timsahlara ilgi duymaya başlamış ve daha sonra özel bir koleksiyoncudan birçok timsah sahiplenmişti.

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı 10

Hayvanat bahçesi, ITV'de yayınlanan "Britain's Tiger Kings with Ross Kemp" programına da konu olmuştu.

Tropikal yaşam alanında Nil timsahları, Siyam timsahları, alligatörler ve kaymanlar bulunuyor. Timsahlardan bazıları "Cuddles", "Kisses" ve "Romeo" isimlerini taşıyor.

Andy Johnson, 2019 yılında yaptığı açıklamada, iki timsah arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken başının "Romeo" isimli timsahın ağzında sıkıştığını ve o günün kendisi için "ışıkların sönmesi gereken gün" olabileceğini anlatmıştı.

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