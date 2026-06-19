Hayvanat bahçesinde dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı

"KAZARA DÜŞMEK İMKÂNSIZDI" Hayvanat bahçesini daha önce ziyaret eden Mike Annicelli isimli bir kişi, timsah bölümünün güvenlik önlemlerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bazı alanlarda ziyaretçilerin içeriyi görebilmesi için koruyucu plastik camlar bulunuyor. Ayrıca yürüyüş yolunun çevresinde yaklaşık 1,2 metre yüksekliğinde çitler var. İnsanların yanlışlıkla içeri düşmesi mümkün değildi. Burası oldukça güvenli görünüyordu. Timsahların bulunduğu bölmeye yaklaşık 4,5 metrelik bir yükseklikten bakılıyordu ve personel sürekli gözetim yapıyordu."

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI Cambridgeshire Polisi'nden Dedektif Müfettiş Verity McCann, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı: "Bu üzücü olayın koşullarını tam olarak anlayabilmek için olay sırasında hayvanat bahçesinde bulunan kişilerle görüşüyoruz. Gözaltına alınan kişi ile çocuğun birbirlerini tanıdığına dair bir bulguya sahip değiliz. Ekiplerimiz hastanede çocuğun ailesine destek veriyor." Doğu İngiltere Ambulans Servisi ise olay yerine hava ambulansının da sevk edildiğini ancak çocuğun kara yoluyla Cambridge kentindeki Addenbrooke's Hastanesi'ne götürüldüğünü açıkladı.

İNGİLTERE'NİN İLK TİMSAH ÇİFTLİĞİ 12,5 dönümlük ormanlık alan ve 320 dönümlük otlak üzerine kurulu olan Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi, aslanlardan kaplanlara, geyiklerden çiftlik hayvanlarına kadar 100'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Tesis, 2006 yılında İngiltere'nin ilk timsah çiftliği olarak faaliyete geçti. Hayvanat bahçesinin kurucusu Andy Johnson, Florida gezisinde timsahlara ilgi duymaya başlamış ve daha sonra özel bir koleksiyoncudan birçok timsah sahiplenmişti.