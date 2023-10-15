15 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsrail’in işgaline sessiz kalmadılar! Yabancı ünlülerden Filistin'e destek mesajları: Karim Benzema, Zayn Malik, Gigi Hadid...

İsrail’in işgaline sessiz kalmadılar! Yabancı ünlülerden Filistin'e destek mesajları: Karim Benzema, Zayn Malik, Gigi Hadid...

İşgalci İsrail'in Gazze'de yarattığı katliama sessiz kalmayan ünlü müzisyen ve oyuncular, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla Filistin'e destek mesajları yayımladı. Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Karim Benzema ve Ünlü süper model Gigi Hadid'in de bulunduğu aralarında bulunduğu ünlüler Gazze için destek mesajı paylaştı. İşte o isimler…

Giriş Tarihi: 15.10.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 22:59
  • 1
  • 17
İsrail’in işgaline sessiz kalmadılar! Yabancı ünlülerden Filistin’e destek mesajları: Karim Benzema, Zayn Malik, Gigi Hadid...

Katil İsrail ordusu, 9 gündür Gazze Şeridi'ne 3 koldan saldırarak kadın, çocuk demeden yüzlerce masum sivili katletti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
İsrail’in işgaline sessiz kalmadılar! Yabancı ünlülerden Filistin’e destek mesajları: Karim Benzema, Zayn Malik, Gigi Hadid...

Gazze'ye su, elektrik ve yakıt akışı kesilirken, İsrail Başbakanı Netanyahu "Bir sonraki aşama geliyor" diyerek kara harekatının sinyalini verdi.

Bu insanlık dramına sessiz kalamayan aralarında Gigi Hadid ve Karim Benzema'nın da bulunduğu yabancı ünlülerden Filistin'e destek mesajları yağdı.

  • 3
  • 17
İsrail’in işgaline sessiz kalmadılar! Yabancı ünlülerden Filistin’e destek mesajları: Karim Benzema, Zayn Malik, Gigi Hadid...

Dünyaca ünlü Fransız ve Müslüman futbolcu Karim Benzema Gazze için destek mesajı paylaştı.

X hesabından paylaşım yapan yıldız isim, "Tüm dualarımız, bir kez daha kadın - çocuk ayırt etmeden insafsızca bombaların kurbanı olan Gazze halkıyla" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 17
İsrail’in işgaline sessiz kalmadılar! Yabancı ünlülerden Filistin’e destek mesajları: Karim Benzema, Zayn Malik, Gigi Hadid...

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik de Instagram hesabından yaptığı, "Özgür Filistin" yorumuyla kendi fotoğrafını paylaşarak Filistin'e destek olduğunu gösterdi.

  • 5
  • 17
İsrail’in işgaline sessiz kalmadılar! Yabancı ünlülerden Filistin’e destek mesajları: Karim Benzema, Zayn Malik, Gigi Hadid...

"FİLİSTİN'E DESTEK VERİLMİYOR"
İsveçli müzisyen Zara Larsson, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Filistin'deki dram karşısında dünyanın Ukrayna'ya verdiği desteği hafızalara taşıyarak, "Rusya saldırdığında Ukrayna'ya destek veriliyor ama Filistin'e destek verilmiyor" dedi.