İsrail’in işgaline sessiz kalmadılar! Yabancı ünlülerden Filistin'e destek mesajları: Karim Benzema, Zayn Malik, Gigi Hadid...

İşgalci İsrail'in Gazze'de yarattığı katliama sessiz kalmayan ünlü müzisyen ve oyuncular, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla Filistin'e destek mesajları yayımladı. Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Karim Benzema ve Ünlü süper model Gigi Hadid'in de bulunduğu aralarında bulunduğu ünlüler Gazze için destek mesajı paylaştı. İşte o isimler…