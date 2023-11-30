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Ateşkes yıkımı ortaya çıkardı! İnsanları katlettiler Gazze'yi harabeye çevirdiler

7 Ekim'den bu yana İsrail'in soykırım ablukası altında bulunan Gazze'de sadece insanlık değil, kadim bir şehir de yok ediliyor. Tarihi yapılar, hastaneler, şehri merkezi niteliğindeki işlek caddeler, camiler ve daha nice yapılar, İsrail bombardımanı altında yerle bir edildi.

Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:56
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Ateşkes yıkımı ortaya çıkardı! İnsanları katlettiler Gazze’yi harabeye çevirdiler

İsrail'in ilk hedeflerinden biri hastaneler oldu. "Altlarında Hamas'a ait tüneller ve karargahlar bulunduğu ve İsrailli esirlerin burada alıkonulduğu" gibi çeşitli bahanelerle Gazze'deki hastanelere baskın düzenleyen İsrail, Endonezya Hastanesi'ni adeta kullanılamaz hale getirdi.

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Ateşkes yıkımı ortaya çıkardı! İnsanları katlettiler Gazze’yi harabeye çevirdiler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'da hastanenin tamamen boşaltıldığını duyurmuştu. 140 kapasiteli hastanede 650 yararlı tedavi gördüğü gibi binlerce kişiye de ev sahipliği yapıyordu.

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Ateşkes yıkımı ortaya çıkardı! İnsanları katlettiler Gazze’yi harabeye çevirdiler

CADDELER YERLE BİR EDİLDİ

Beyt Hanun bölgesinde bulunan Burc en-Nada ve Burc el-Avde binaları da 7 Ekim'den bu yana yapılan hava saldırıları sonrası adeta bir harabeye döndü.

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Ateşkes yıkımı ortaya çıkardı! İnsanları katlettiler Gazze’yi harabeye çevirdiler

Gazze şeridinin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan ve sosyal hayatın kalbinin attığı lokasyonlar arasında yer alan Tel Al Hawa kenti de amansız saldırılar sonrası yerle bir olmuş durumda.

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Ateşkes yıkımı ortaya çıkardı! İnsanları katlettiler Gazze’yi harabeye çevirdiler

SOSYAL HAYAT HEDEF ALINDI

Gazze'nin tek 5 yıldızlı konaklama hizmeti veren Al Mashtal oteli de saldırılar sonrası kullanılamaz hale geldi. Gazze'nin batısında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Es-Susi Camisi de saldırılar neticesinde büyük hasar gördü.