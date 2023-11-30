Ateşkes yıkımı ortaya çıkardı! İnsanları katlettiler Gazze'yi harabeye çevirdiler

7 Ekim'den bu yana İsrail'in soykırım ablukası altında bulunan Gazze'de sadece insanlık değil, kadim bir şehir de yok ediliyor. Tarihi yapılar, hastaneler, şehri merkezi niteliğindeki işlek caddeler, camiler ve daha nice yapılar, İsrail bombardımanı altında yerle bir edildi.

Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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