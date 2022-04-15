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3 yılda 3 kızı öldü! Dünyanın konuştuğu cani anneden şaşkına çeviren savunma

Dün Yunanistan, 3 yılda 3 kızını kaybeden cani anne Roula Pispirigou haberiyle sarsıldı. Pispirigou'nun tedavi gören kızına öldürücü dozda ketamin verdiği ve kızını zehirledikten sonra da birlikte fotoğraf çekildiği iddia ediliyor. Bunun yanı sıra kadının geçtiği yıllarda böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığından hayatını kaybettiği iddia edilen diğer 2 kızının da ölümü şüpheli bulundu. Pispirigou'nun cezaevinden ilk fotoğrafları geldi. Cezaevinden konuşan Pispirigou iddiaların hepsini redderek hiçbir şey yapmadığını dile getirdi. "Bana canavar diyorlar, ama değilim. Aklımda sadece çocuklarım var" diyen Pispirigou, kendisini suçlayan kocasına da ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 10:28
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3 yılda 3 kızı öldü! Dünyanın konuştuğu cani anneden şaşkına çeviren savunma
Yunanistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor. Tüm ülke, 33 yaşındaki Roula Pispirigo'yu konuşuyor. Son 3 yılda 3 kız çocuğunu yitiren Pispirigou'nın 9 yaşındaki kızı geçtiğimiz nisan ayında hastaneye kaldırılmıştı. Küçük kız yaşamını yitirmiş, yapılan otopsi sonucunda da vücudunda 'öldürücü dozda' ketamin bulunmuştu.
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3 yılda 3 kızı öldü! Dünyanın konuştuğu cani anneden şaşkına çeviren savunma
Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yetkililer, Roula Pispirigo'nun 3 yılda yaşamını yitiren 3 kızının da ölümünde şüpheli konumda olduğunu söyledi. Yanlış bir şey yapmadığını iddia eden Pispirigou'nun hapishaneden ilk görüntüleri geldi. Kroydallos cezaevinde tutuklu olan kadının görüntülerde ifadesiz bir surayının olduğu ve baştan aşağıya simsiyah giyindiği görüldü.
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3 yılda 3 kızı öldü! Dünyanın konuştuğu cani anneden şaşkına çeviren savunma
Aynı zamanda Pispirigou'nun kızının ketaminden öldüğünü ilk defa polisler tarafından öğrendiğini söylediği iddia edildi. Cezaevinde konuşan Pispirigou, şu sözlere yer verdi: "Yalnızım, aklımda çocuklarım var. Hatalarımı düşünüyorum, bir nedenden dolayı kendimi suçlamak istiyorum, ama suçlu bulamıyorum. Beni canavar olarak tanıtıyorlar, ancak değilim"
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3 yılda 3 kızı öldü! Dünyanın konuştuğu cani anneden şaşkına çeviren savunma
Ölen diğer iki çocuğundan da bahseden kadın, "Ölümlerinin şüpheli olduğu söylendi. Böyle bir şeye inanmıyorum ve kanıtlanmayacak" dedi.
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3 yılda 3 kızı öldü! Dünyanın konuştuğu cani anneden şaşkına çeviren savunma
Pispirigou'nun kocası Manos da onu suçluyor. Manos hakkında da konuşan kadın, "Manos bir keresinde markette kızıma vurduğumu bile söyledi. Bunların olmadığı dava sürerken kanıtlanacak. O da bunları görecek. Manos ile bir iletişimim yok. Manos'la 3 çocuğumu vardı. Madem bunları yaptığımı düşünüyor bana niçin "neden" diye sormadı" sözlerine yer verdi.