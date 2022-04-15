3 yılda 3 kızı öldü! Dünyanın konuştuğu cani anneden şaşkına çeviren savunma

Dün Yunanistan, 3 yılda 3 kızını kaybeden cani anne Roula Pispirigou haberiyle sarsıldı. Pispirigou'nun tedavi gören kızına öldürücü dozda ketamin verdiği ve kızını zehirledikten sonra da birlikte fotoğraf çekildiği iddia ediliyor. Bunun yanı sıra kadının geçtiği yıllarda böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığından hayatını kaybettiği iddia edilen diğer 2 kızının da ölümü şüpheli bulundu. Pispirigou'nun cezaevinden ilk fotoğrafları geldi. Cezaevinden konuşan Pispirigou iddiaların hepsini redderek hiçbir şey yapmadığını dile getirdi. "Bana canavar diyorlar, ama değilim. Aklımda sadece çocuklarım var" diyen Pispirigou, kendisini suçlayan kocasına da ateş püskürdü.