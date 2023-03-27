27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ortadan bir anda kaybolmuştu! Alibaba'nın kurucusu Jack Ma yıllar sonra yeniden Çin'de

Ortadan bir anda kaybolmuştu! Alibaba'nın kurucusu Jack Ma yıllar sonra yeniden Çin'de

Yaklaşık 3 yıl önce Çin Komünist Partisi ve Şi Jinping ile yaşadığı problemler nedeniyle Çin'i terk ederek kayıplara karışan Alibaba Group'un kurucusu dolar milyarderi Jack Ma, Çin'de ortaya çıktı. Hakkında Tokyo'da ve Mallorca'da yaşadığına ilişkin iddialar bulunan Ma, Çin'de kurduğu bir okulu ziyaret ederken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:28
  • 1
  • 17
Ortadan bir anda kaybolmuştu! Alibaba’nın kurucusu Jack Ma yıllar sonra yeniden Çin’de

Çin haber kaynaklarına göre Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, uzun zaman sonra ilk kez Çin'e döndü ve Hangzhou şehrinde kurduğu bir okulu ziyaret etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Ortadan bir anda kaybolmuştu! Alibaba’nın kurucusu Jack Ma yıllar sonra yeniden Çin’de

Pazartesi günü Ma, 2017 yılında Alibaba kurucuları tarafından finanse edilen ve anaokulundan liseye kadar eğitim veren özel bir okul olan Yungu School'da öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

  • 3
  • 17
Ortadan bir anda kaybolmuştu! Alibaba’nın kurucusu Jack Ma yıllar sonra yeniden Çin’de

Ma okul yönetimiyle eğitim konularını ve ChatGPT teknolojisini görüştü.

  • 4
  • 17
Ortadan bir anda kaybolmuştu! Alibaba’nın kurucusu Jack Ma yıllar sonra yeniden Çin’de

2019'da 55. doğum gününde Alibaba'nın başkanı olarak emekli olan Ma, tarım teknolojisi hakkında bilgi edinmek için farklı ülkelere seyahat ediyor. Ma'nın seyahat programı Çin gözlemcileri tarafından yakından takip ediliyor.

  • 5
  • 17
Ortadan bir anda kaybolmuştu! Alibaba’nın kurucusu Jack Ma yıllar sonra yeniden Çin’de

JAPONYA'DA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
Çin'in bir zamanlar en zengin insanlarından olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu.