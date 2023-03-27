27 Mart 2023, Pazartesi
Ortadan bir anda kaybolmuştu! Alibaba'nın kurucusu Jack Ma yıllar sonra yeniden Çin'de
Yaklaşık 3 yıl önce Çin Komünist Partisi ve Şi Jinping ile yaşadığı problemler nedeniyle Çin'i terk ederek kayıplara karışan Alibaba Group'un kurucusu dolar milyarderi Jack Ma, Çin'de ortaya çıktı. Hakkında Tokyo'da ve Mallorca'da yaşadığına ilişkin iddialar bulunan Ma, Çin'de kurduğu bir okulu ziyaret ederken görüntülendi.
Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:28
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