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İsrail'de askerlik krizi! Ultra Ortodoks Yahudiler sokağa indi | Polislerden yaka paça gözaltı

İşgalci İsrail'de son günlerde zorunlu askerlik krizi sürüyor. Son olarak Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), Bney Brak kentinde İsrail'deki zorunlu askerlik hizmetini protesto etti. Göstericiler, kuzey-güney yönünde uzanan ve Bney Brak kentinden geçen 4 numaralı otoyolu trafiğe kapattı. Polisler, otoyolda oturma eylemi yapan göstericileri dağıtmak için zaman zaman müdahalede bulundu. Birbirlerine kenetlenen ve polise direnen göstericiler uzun bir süre trafiğin akışına engel oldu. Göstericileri ayırarak trafiği açmaya çalışan polisin, göstericilerden bazılarını yerde sürüklediği anlar kameralara böyle yansıdı.

Giriş: 27.06.2024 22:33 Güncelleme: 27.06.2024 22:44
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İsrail’de askerlik krizi! Ultra Ordoks Yahudiler sokağa indi | Polislerden yaka paça gözaltı

İşgalci İsrail'de son günlerde zorunlu askerlik krizi sürüyor.

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İsrail’de askerlik krizi! Ultra Ordoks Yahudiler sokağa indi | Polislerden yaka paça gözaltı

Son olarak onlarca Haredi, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde, İsrail'deki zorunlu askerlik hizmetini protesto etmek için gösteri düzenledi.

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İsrail’de askerlik krizi! Ultra Ordoks Yahudiler sokağa indi | Polislerden yaka paça gözaltı

Göstericiler, kuzey-güney yönünde uzanan ve Bney Brak kentinden geçen 4 numaralı otoyolu trafiğe kapattı. Polisler, otoyolda oturma eylemi yapan göstericileri dağıtmak için zaman zaman müdahalede bulundu.

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İsrail’de askerlik krizi! Ultra Ordoks Yahudiler sokağa indi | Polislerden yaka paça gözaltı

Birbirlerine kenetlenen ve polise direnen göstericiler uzun bir süre trafiğin akışına engel oldu. Göstericileri ayırarak trafiği açmaya çalışan polisin, göstericilerden bazılarını yerde sürüklediği anlar kameralarla kaydedildi.

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İsrail’de askerlik krizi! Ultra Ordoks Yahudiler sokağa indi | Polislerden yaka paça gözaltı

Bazı protestocular şiddet çağrısında bulunurken, bazıları askere gitmek yerine hapse girmeyi veya ölmeyi tercih ettiğini dile getirdi

Polis, direnen en az 10 Harediyi gözaltına aldı.