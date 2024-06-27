Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Global Firepower Kuruluşu'nun 2024 yılına ait "Dünyanın En Güçlü Orduları" sıralamasında Türkiye, önemli bir başarıya imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Geçen yıla kıyasla 3 basamak yükselen Türkiye, dünyanın en güçlü orduları arasında ilk 20'de yerini aldı. Listenin zirvesinde 13 bin 209 askeri hava aracıyla ABD bulunurken, Rusya 4 bin 255 hava aracıyla ikinci, Çin ise 3 bin 304 hava aracıyla üçüncü sırada yer buldu. Türkiye'nin performansındaki bu dikkat çekici yükseliş, savunma sanayindeki atılımların ve askeri gücündeki artışın bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

İLK 20'DE HANGİ ÜLKELER VAR?