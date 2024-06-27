27 Haziran 2024, Perşembe
Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
Global Firepower tarafından yayınlanan yeni listede, Türkiye önceki yıla göre önemli bir yükseliş göstererek dikkat çekici bir performans sergiledi. Listenin zirvesinde ise 13,209 askeri hava aracıyla ABD yer alıyor. Türkiye'nin güçlü ordular arasındaki sıralaması ve bu başarıdaki rolü, uluslararası güç dengeleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Giriş: 27.06.2024 10:08 Güncelleme: 27.06.2024 10:34
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