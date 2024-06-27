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Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Global Firepower tarafından yayınlanan yeni listede, Türkiye önceki yıla göre önemli bir yükseliş göstererek dikkat çekici bir performans sergiledi. Listenin zirvesinde ise 13,209 askeri hava aracıyla ABD yer alıyor. Türkiye'nin güçlü ordular arasındaki sıralaması ve bu başarıdaki rolü, uluslararası güç dengeleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 10:08 Güncelleme: 27.06.2024 10:34
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Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Global Firepower Kuruluşu'nun 2024 yılına ait "Dünyanın En Güçlü Orduları" sıralamasında Türkiye, önemli bir başarıya imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Geçen yıla kıyasla 3 basamak yükselen Türkiye, dünyanın en güçlü orduları arasında ilk 20'de yerini aldı. Listenin zirvesinde 13 bin 209 askeri hava aracıyla ABD bulunurken, Rusya 4 bin 255 hava aracıyla ikinci, Çin ise 3 bin 304 hava aracıyla üçüncü sırada yer buldu. Türkiye'nin performansındaki bu dikkat çekici yükseliş, savunma sanayindeki atılımların ve askeri gücündeki artışın bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

İLK 20'DE HANGİ ÜLKELER VAR?

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Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?

20) İspanya

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Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?

19) Almanya

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Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?

18) Ukrayna

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Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?

17) İsrail