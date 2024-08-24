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Haberler Galeri İsrail sokakları karıştı! Bibi'ye büyük öfke | A Haber sıcak noktada

İsrail sokakları karıştı! Bibi'ye büyük öfke | A Haber sıcak noktada

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'nde kadın çocuk ayırt etmeden 40 bin kişiyi katleden İsrail'in Başbakanı Netanyahu'ya öfke dinmiyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan göstericiler, Netanyahu hükümetinden Hamas ile ateşkes, karşılıklı esir takası ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Binlerce İsrailli, siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, Netanyahu hükümeti aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur sıcak noktadan detayları aktardı.

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.08.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 22:39
İsrail sokakları karıştı! Bibi’ye büyük öfke | A Haber sıcak noktada

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce masum sivili katleden Netanyahu hükümetine yönelik protestolar çığ gibi büyüyor.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi, hükümetin savaş politikasını ve izlediği yol haritasına tepki göstermek için protesto düzenledi.

İsrail sokakları karıştı! Bibi’ye büyük öfke | A Haber sıcak noktada

Ateşkes, karşılıklı esir takası ve erken seçim isteyen binlerce İsrailli, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrail sokakları karıştı! Bibi’ye büyük öfke | A Haber sıcak noktada

ATEŞKES, KARŞILIK ESİR TAKASI VE ERKEN SEÇİM TALEBİ

İsrail'in Hayfa kentinde toplanan yüzlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden Hamas ile ateşkes, karşılıklı esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail sokakları karıştı! Bibi’ye büyük öfke | A Haber sıcak noktada

Hayfa kentindeki Carmel Center'den hareket eden kalabalık İsrail bayrakları ve dev dövizler taşıyarak kentteki Horev Center'e yürüdü.

İsrail sokakları karıştı! Bibi’ye büyük öfke | A Haber sıcak noktada

Binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.