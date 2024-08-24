25 Ağustos 2024, Pazar
İsrail sokakları karıştı! Bibi'ye büyük öfke | A Haber sıcak noktada
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'nde kadın çocuk ayırt etmeden 40 bin kişiyi katleden İsrail'in Başbakanı Netanyahu'ya öfke dinmiyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan göstericiler, Netanyahu hükümetinden Hamas ile ateşkes, karşılıklı esir takası ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Binlerce İsrailli, siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, Netanyahu hükümeti aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur sıcak noktadan detayları aktardı.
Giriş Tarihi: 24.08.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 22:39