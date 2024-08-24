24 Ağustos 2024, Cumartesi
Han Yunus'taki yıkımın boyutu ortaya çıktı! Terör ordusu kenti yerle bir etti
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak binlerce sivili katleden katil İsrail ordusunun, Han Yunus şehrinin kuzeyinde yer alan bölgelerden çekilmesi, Filistinlilere ait mülklerdeki geniş çapta tahribatı ortaya çıkardı. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı ile sağlık ve Uluslararası Kızıl Haç ekipleri, İsrail ordusunun girip hedef aldığı bölgelerde hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerini enkaz altından çıkarmaya çalışıyor.
Giriş Tarihi: 24.08.2024 20:15 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 20:15