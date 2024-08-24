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Han Yunus'taki yıkımın boyutu ortaya çıktı! Terör ordusu kenti yerle bir etti

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak binlerce sivili katleden katil İsrail ordusunun, Han Yunus şehrinin kuzeyinde yer alan bölgelerden çekilmesi, Filistinlilere ait mülklerdeki geniş çapta tahribatı ortaya çıkardı. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı ile sağlık ve Uluslararası Kızıl Haç ekipleri, İsrail ordusunun girip hedef aldığı bölgelerde hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerini enkaz altından çıkarmaya çalışıyor.

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.08.2024 20:15 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 20:15
Han Yunus’taki yıkımın boyutu ortaya çıktı! Terör ordusu kenti yerle bir etti

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, en büyük yıkım, İsrail savaş uçaklarının onlarca apartmanı yıktığı ve konutları yerle bir ettiği Hamed Mahallesi'nde yoğunlaştı.

Han Yunus’taki yıkımın boyutu ortaya çıktı! Terör ordusu kenti yerle bir etti

FİLİSTİNLİLERE AİT MÜLKLER BULDOZERLERLE YIKILDI

İsrail askerleri Han Yunus kentinin kuzeyindeki bölgelerde onlarca konutu yerle bir etti, ayrıca Filistinlilerin mülklerini buldozerlerle yıktı.

Han Yunus’taki yıkımın boyutu ortaya çıktı! Terör ordusu kenti yerle bir etti

SAĞLIK EKİPLERİ ENKAZ ALTINDAKİ CESETLERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı ile sağlık ve Uluslararası Kızıl Haç ekipleri, İsrail ordusunun girip hedef aldığı bölgelerde hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerini enkaz altından çıkarmaya çalışıyor.

Han Yunus’taki yıkımın boyutu ortaya çıktı! Terör ordusu kenti yerle bir etti

Görgü tanıkları, Han Yunus şehrinin kuzeyinde çok sayıda ceset ve parçalanmış vücut parçalarının bulunduğunu ve bunların kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.

Han Yunus’taki yıkımın boyutu ortaya çıktı! Terör ordusu kenti yerle bir etti

İsrail ordusunun kuzey Han Yunus'a saldırısı, binlerce Filistinlinin evlerinden zorla Gazze Şeridi'nin batı ve orta bölgelerine kaydırılmasına neden oldu.