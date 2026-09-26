The Atlantic: Mısır, 7 Ekim’den 11 gün önce İsrail’i Hamas’ın büyük saldırı hazırlığı konusunda uyardı
ABD merkezli The Atlantic, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu öncesinde İsrail'e ulaşan istihbarat uyarılarına ilişkin dikkat çeken ayrıntıları ortaya çıkardı. Derginin özel haberine göre Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, saldırıdan yalnızca 11 gün önce Tel Aviv'e giderek Gazze'deki durumun kontrolden çıkmak üzere olduğu mesajını İsrail yönetimine iletti. Haberde ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Netanyahu'yu olası büyük bir saldırı konusunda uyardığı ve ABD istihbaratının saldırıdan günler önce Hamas'ın yeni bir tırmanışa geçebileceğine ilişkin raporlar hazırladığı aktarıldı.
The Atlantic'in gazetecisi Vivian Salama'nın çok sayıda İsrailli, Mısırlı, Arap, ABD'li ve Avrupalı yetkiliyle yaptığı görüşmelere dayandırdığı araştırmaya göre, Hamas'ın silahlı kuvvetleri İzzettin El-Kassam Tugayları'nın İsrail'i hezimete uğrattığı 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu öncesinde İsrail'e ulaşan uyarılar tek bir istihbarat mesajından ibaret değildi.
Haberde, farklı kaynaklardan gelen uyarıların çoğunda saldırının tarihi, hedefi veya yöntemi gibi ayrıntıların bulunmadığı, ancak Gazze'deki durumun olağan dışı biçimde tehlikeli hale geldiğine ilişkin işaretlerin art arda İsrail'e iletildiği belirtildi.
7 EKİM'DEN 11 GÜN ÖNCE TEL AVİV'E GİZLİ ZİYARET
The Atlantic'in haberindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te İsrail'e yaptığı ve daha önce kamuoyuna açıklanmamış olduğu belirtilen ziyaret.
İsrailli yöneticiler aynı gün işgal altındaki Kudüs'te Yom Kippur Savaşı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde bir araya gelmişti.
Soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu, 1973'te Suriye ve Mısır'ın İsrail'e yönelik sürpriz saldırısını istihbarat uyarılarının gözden kaçırılmasının ve tehdidin yanlış değerlendirilmesinin bir örneği olarak anlatmıştı.
Netanyahu konuşmasında hiçbir tehdidi küçümsemediklerini söylemişti.
Ancak The Atlantic'e göre Netanyahu'nun konuşmasından yaklaşık iki saat önce Mısır istihbarat servisiyle bağlantılı kiralık bir Cessna uçağı Ben Gurion Havalimanı'na indi.
Uçak, hassas diplomatik ve güvenlik görevleri için kullanılan izole bir bölüme götürüldü.
Uçakta Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil bulunuyordu.
KAMİL'İN MESAJI: "GAZZE YÜZÜNÜZE PATLAYACAK"
The Atlantic'in İsrailli, Mısırlı, Arap, ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre Kamil, Hamas'ın büyük bir saldırı için harekete geçiyor olabileceğini İsrail tarafına bildirdi.
Haberde Kamil'in, çatışmayı önlemek için İsrail hükümetinin Hamas'a ekonomik tavizler vermesini tavsiye ettiği belirtildi.
Ziyaret hakkında daha sonra bilgilendirilen eski bir İsrailli yetkiliye göre Kamil'in verdiği mesaj oldukça açıktı:
"Rotanızı değiştirmezseniz Gazze yüzünüze patlayacak."
Ancak Kamil'in İsrail tarafına 7 Ekim tarihini vermediği, saldırının hedefleri veya yöntemi konusunda da spesifik bilgi paylaşmadığı aktarıldı.
Kamil'in İsrail'de tam olarak kimlerle görüştüğü ise hâlâ bilinmiyor.
İsrail Havalimanları İdaresi'nin uçuş kayıtlarına göre Mısır uçağı Ben Gurion Havalimanı'nda 67 dakika kaldı ve ardından Kahire'ye döndü. Bağımsız uçuş takip sistemlerinin de uçağın güzergahını doğruladığı belirtildi.
"MESAJIN KENDİSİ HABERCİYDİ"
The Atlantic'e konuşan farklı ülkelerden yetkililer, Mısır istihbarat şefinin bizzat İsrail'e gitmesinin başlı başına alarm yaratması gerektiğini söyledi.
Haberde görüşlerine yer verilen yedi farklı ülkeden yetkili, Kamil'in ziyaretinin İsrail hükümetinin en üst kademelerinde ciddi bir alarm oluşturması gerektiğini ifade etti.
Eski bir İsrailli yetkili, "Mesajın kendisi habercinin varlığıydı." değerlendirmesinde bulundu.
Aynı yetkili, İsrail'in üst düzey yöneticilerinin Mısır istihbaratının başkanıyla görüşmesi halinde Netanyahu'nun bundan haberdar olmamasının mümkün olmadığını savundu.
The Atlantic'e göre soykırımcı Netanyahu, Kamil'in ziyaretinin gerçekleştiği gün Yom Kippur Savaşı anmasının ardından gizli bir brifinge katıldı.
Haberde Netanyahu'nun kısa süre sonra Hamas'a bazı ekonomik tavizler verilmesini onayladığı belirtildi.
Ancak bu kararın doğrudan Kamil'in ziyaretiyle bağlantılı olduğuna ilişkin kesin bir kanıt sunulmadı.