The Atlantic'in gazetecisi Vivian Salama'nın çok sayıda İsrailli, Mısırlı, Arap, ABD'li ve Avrupalı yetkiliyle yaptığı görüşmelere dayandırdığı araştırmaya göre, Hamas'ın silahlı kuvvetleri İzzettin El-Kassam Tugayları'nın İsrail'i hezimete uğrattığı 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu öncesinde İsrail'e ulaşan uyarılar tek bir istihbarat mesajından ibaret değildi.

Haberde, farklı kaynaklardan gelen uyarıların çoğunda saldırının tarihi, hedefi veya yöntemi gibi ayrıntıların bulunmadığı, ancak Gazze'deki durumun olağan dışı biçimde tehlikeli hale geldiğine ilişkin işaretlerin art arda İsrail'e iletildiği belirtildi.

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The Atlantic'in haberindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te İsrail'e yaptığı ve daha önce kamuoyuna açıklanmamış olduğu belirtilen ziyaret.

İsrailli yöneticiler aynı gün işgal altındaki Kudüs'te Yom Kippur Savaşı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde bir araya gelmişti.

Soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu, 1973'te Suriye ve Mısır'ın İsrail'e yönelik sürpriz saldırısını istihbarat uyarılarının gözden kaçırılmasının ve tehdidin yanlış değerlendirilmesinin bir örneği olarak anlatmıştı.

Netanyahu konuşmasında hiçbir tehdidi küçümsemediklerini söylemişti.

Ancak The Atlantic'e göre Netanyahu'nun konuşmasından yaklaşık iki saat önce Mısır istihbarat servisiyle bağlantılı kiralık bir Cessna uçağı Ben Gurion Havalimanı'na indi.

Uçak, hassas diplomatik ve güvenlik görevleri için kullanılan izole bir bölüme götürüldü.

Uçakta Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil bulunuyordu.