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İsrail savaş jetleri Gazze'yi bombaladı! Patlamalar Filistinlilerin evlerine zarar verdi

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 9 Filistinli hayatını kaybetmişti. Türkiye, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek "İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi. İsrail bu kez de savaş jetleriyle Gazze'yi bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Giriş Tarihi: 27.01.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 09:09
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İsrail savaş jetleri Gazze’yi bombaladı! Patlamalar Filistinlilerin evlerine zarar verdi

İsrail savaş uçaklarınca Gazze'de Filistinli silahlı gruplara ait bir askeri bölgeye hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimlerinde Filistinli silahlı gruplara ait bir askeri bölgeye peş peşe saldırı düzenledi.

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İsrail savaş jetleri Gazze’yi bombaladı! Patlamalar Filistinlilerin evlerine zarar verdi

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Saldırı şiddetli patlamalara ve etraftaki evlerde hasara neden oldu.

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İsrail savaş jetleri Gazze’yi bombaladı! Patlamalar Filistinlilerin evlerine zarar verdi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, hava savunması güçlerinin şafak vakti Gazze Şeridi semalarında İsrail uçaklarına karadan havaya füze ve uçaksavar füzeleriyle karşılık verdiği belirtildi.

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İsrail savaş jetleri Gazze’yi bombaladı! Patlamalar Filistinlilerin evlerine zarar verdi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze'den, sınıra yakın Yahudi yerleşim bölgelerine doğru 2 roket atıldığı ve bunların hava savunma sistemi tarafından önlendiği duyuruldu.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın, 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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İsrail savaş jetleri Gazze’yi bombaladı! Patlamalar Filistinlilerin evlerine zarar verdi

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.