İsrail savaş jetleri Gazze'yi bombaladı! Patlamalar Filistinlilerin evlerine zarar verdi

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 9 Filistinli hayatını kaybetmişti. Türkiye, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek "İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi. İsrail bu kez de savaş jetleriyle Gazze'yi bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.