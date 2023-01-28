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Azerbaycan Tahran Büyükelçiliğine saldırıda yeni çarpıcı görüntü! Kalleş İran televizyonuna böyle röportaj verdi

İran'ın başkent Tahran'daki Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik amiri Orhan Askerov şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Kalleş saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı. Öte taraftan saldırının ardından İran devlet televizyonları, saldırıyı düzenleyen teröristle röportaj yaptı. Röportajda, teröristin rahat tavrı dikkatleri çekti ve bu durum bütük ibfiale neden oldu. İşte saldırıda yeni çarpıcı görüntü...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.01.2023 01:24
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Azerbaycan Tahran Büyükelçiliğine saldırıda yeni çarpıcı görüntü! Kalleş İran televizyonuna böyle röportaj verdi

Kalleş saldırgan arabasıyla Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'nin önüne geldi.

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Azerbaycan Tahran Büyükelçiliğine saldırıda yeni çarpıcı görüntü! Kalleş İran televizyonuna böyle röportaj verdi

Kalaşnikof ile elçiliğin kapısında bekleyen İranlı polise dur işareti yaparak kapıya ateş etti.

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Azerbaycan Tahran Büyükelçiliğine saldırıda yeni çarpıcı görüntü! Kalleş İran televizyonuna böyle röportaj verdi

1 ŞEHİT VAR

Hedef gözetmeden ateş açan saldırgan, güvenlik amiri Orhan Askerov'u şehit etti.

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Azerbaycan Tahran Büyükelçiliğine saldırıda yeni çarpıcı görüntü! Kalleş İran televizyonuna böyle röportaj verdi

2 güvenlik görevlisini de yaraladı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Azerbaycan Tahran Büyükelçiliğine saldırıda yeni çarpıcı görüntü! Kalleş İran televizyonuna böyle röportaj verdi

Saldırı anı içerideki güvenlik kamerasına yansıdı.