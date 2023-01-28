Azerbaycan Tahran Büyükelçiliğine saldırıda yeni çarpıcı görüntü! Kalleş İran televizyonuna böyle röportaj verdi

İran'ın başkent Tahran'daki Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik amiri Orhan Askerov şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Kalleş saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı. Öte taraftan saldırının ardından İran devlet televizyonları, saldırıyı düzenleyen teröristle röportaj yaptı. Röportajda, teröristin rahat tavrı dikkatleri çekti ve bu durum bütük ibfiale neden oldu. İşte saldırıda yeni çarpıcı görüntü...