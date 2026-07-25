Trump’ın Ankara’da uçak değiştirmesinin perde arkası: NYT, İsrail istihbaratından ayrı İran tehdidini açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi sonrası neden son anda uçak değiştirdiğine ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. New York Times, İran bağlantılı güçlerin Trump ve başkanlık uçağını hedef aldığına dair ciddi bir tehdit tespit edildiğini yazdı. Gazeteye göre Ankara'da ortaya çıkan tehdit, İsrail'in ABD'ye ilettiği istihbarattan farklıydı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında alınan sıra dışı güvenlik önlemlerinin perde arkası netleşiyor. New York Times'ın konu hakkında bilgilendirilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD makamları, İran bağlantılı güçlerin Trump'ı ve seyahat ettiği başkanlık uçağını hedef alabileceğine ilişkin ciddi bir tehdit tespit etti.
Söz konusu istihbaratın ardından ABD Gizli Servisi, Trump'a Türkiye'den Katar'ın hibe ettiği yeni uçak yerine eski başkanlık uçağıyla ayrılmasını tavsiye etti. Haberin en dikkat çekici ayrıntısı ise Ankara'da tespit edilen tehdidin, İsrail'in daha önce ABD'ye ilettiği İran kaynaklı suikast istihbaratından ayrı olması oldu.
NATO ZİRVESİNDE ALARM: GİZLİ SERVİS DEVREYE GİRDİ
Habere göre tehdit, Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katıldığı sırada ortaya çıktı.
Trump Türkiye'ye, Katar tarafından ABD'ye hibe edilen yeni Boeing 747-8 tipi uçakla gelmişti. NYT daha önce söz konusu uçağın eski başkanlık uçaklarında bulunan gelişmiş savunma sistemlerinin tamamına sahip olmadığını yazmıştı.
ABD yönetiminin tehdide ilişkin bilgi edinmesinin ardından Gizli Servis harekete geçti ve Trump'a uçak değiştirmesini tavsiye etti. Trump daha sonra Türkiye'den ayrılırken eski başkanlık uçağını kullanacağını açıkladı.
NYT'ye göre daha önce kamuoyuna yansımayan tehdidin ayrıntıları, Beyaz Saray'ın neden uçakları hızlı biçimde değiştirdiğine de ışık tutuyor.
HEDEF UÇAK DEĞİL TRUMP'TI
ABD makamlarının elde ettiği istihbarat, İran bağlantılı güçlerin özellikle Katar'ın hibe ettiği yeni uçağı hedef aldığına işaret etmiyordu.
İstihbarata göre asıl hedef Trump ve seyahat ettiği uçaktı. Dolayısıyla Trump'ın hangi uçakta bulunduğu önem taşıyordu. NYT'ye konuşan ve konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, tehdidin ABD makamlarınca ciddiye alındığını belirtti.
Beyaz Saray konu hakkında doğrudan açıklama yapmadı. Ancak üst düzey bir yönetim yetkilisi, Trump'ın İran'ın kendisini öldürmeye yönelik girişimleri hakkındaki daha önceki açıklamalarına işaret etti. Yetkili ayrıca Başkan ve beraberindeki heyetin korunması için alınan önlemlere güvendiklerini söyledi.
TEHDİDİN AYRINTILARI ABD YÖNETİMİNDE BİLE SINIRLI TUTULDU
Habere göre tehdidin ayrıntıları ABD yönetimi içerisinde dahi geniş çapta paylaşılmadı.
Bazı yetkililere yalnızca İran kaynaklı genel güvenlik endişeleri nedeniyle tedbir amacıyla uçak değişikliğine gidildiği bilgisi verildi. Kongrenin önde gelen bazı üyelerinin de Trump'a yönelik söz konusu özel tehdit konusunda bilgilendirilmediği belirtildi.
Trump başlangıçta uçak değişikliğinin güvenlikle bağlantılı olmadığını savunmuştu. Başkan, eski uçağın tercih edilmesini İngiltere'deki ABD askerlerine yeni başkanlık uçağını gezme fırsatı verilmesiyle açıklamıştı.
Ancak NYT daha sonra Gizli Servisin Trump'a uçak değiştirmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu bildirmişti.
KATAR'IN HİBE ETTİĞİ UÇAĞIN GÜVENLİĞİ TARTIŞILIYOR
Yeni ayrıntılar, Katar tarafından hibe edilen Boeing 747-8'in güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. NYT'nin bu ay yayımladığı başka bir haberde, federal yetkililerin uçağın güvenlik kapasitesi konusunda ciddi endişeler taşıdığı aktarılmıştı.
Trump da pazar günü yaptığı açıklamada yeni uçağın eski başkanlık uçaklarında bulunan bazı özelliklere henüz sahip olmadığını kabul eder nitelikte konuştu. Katar'dan alınan uçakta füzesavar savunma sistemlerinin bulunmadığının hatırlatılması üzerine Trump, uçağın kısa süre içerisinde mümkün olan en üst seviyede donatılacağını söyledi.
Yaklaşık 14 yıllık uçak, ABD başkanlık uçağı olarak kullanılabilmesi amacıyla maliyetli ancak görece hızlı bir yenileme sürecinden geçirildi.