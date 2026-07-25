Söz konusu istihbaratın ardından ABD Gizli Servisi, Trump'a Türkiye'den Katar'ın hibe ettiği yeni uçak yerine eski başkanlık uçağıyla ayrılmasını tavsiye etti. Haberin en dikkat çekici ayrıntısı ise Ankara'da tespit edilen tehdidin, İsrail'in daha önce ABD'ye ilettiği İran kaynaklı suikast istihbaratından ayrı olması oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında alınan sıra dışı güvenlik önlemlerinin perde arkası netleşiyor. New York Times'ın konu hakkında bilgilendirilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD makamları, İran bağlantılı güçlerin Trump'ı ve seyahat ettiği başkanlık uçağını hedef alabileceğine ilişkin ciddi bir tehdit tespit etti.

NYT'ye göre daha önce kamuoyuna yansımayan tehdidin ayrıntıları, Beyaz Saray'ın neden uçakları hızlı biçimde değiştirdiğine de ışık tutuyor.

ABD yönetiminin tehdide ilişkin bilgi edinmesinin ardından Gizli Servis harekete geçti ve Trump'a uçak değiştirmesini tavsiye etti. Trump daha sonra Türkiye'den ayrılırken eski başkanlık uçağını kullanacağını açıkladı.

HEDEF UÇAK DEĞİL TRUMP'TI

ABD makamlarının elde ettiği istihbarat, İran bağlantılı güçlerin özellikle Katar'ın hibe ettiği yeni uçağı hedef aldığına işaret etmiyordu.

İstihbarata göre asıl hedef Trump ve seyahat ettiği uçaktı. Dolayısıyla Trump'ın hangi uçakta bulunduğu önem taşıyordu. NYT'ye konuşan ve konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, tehdidin ABD makamlarınca ciddiye alındığını belirtti.

Beyaz Saray konu hakkında doğrudan açıklama yapmadı. Ancak üst düzey bir yönetim yetkilisi, Trump'ın İran'ın kendisini öldürmeye yönelik girişimleri hakkındaki daha önceki açıklamalarına işaret etti. Yetkili ayrıca Başkan ve beraberindeki heyetin korunması için alınan önlemlere güvendiklerini söyledi.