06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en güçlü 10 tankı ortaya çıktı! Türk ordusunun (TSK) gururu listede!

Dünyanın en güçlü 10 tankı ortaya çıktı! Türk ordusunun (TSK) gururu listede!

Tanklar, Birinci Dünya Savaşı'yla birlikte modern savaşın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiş olsalar da, İkinci Dünya Savaşı'yla birlikte gerçek anlamda bir çıkış yaparak kara birliklerinin kilit bir parçası haline gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında tanklar, daha büyük, daha güçlü ve daha etkili hale gelmiş, savaşın seyrini büyük ölçüde etkilemiştir. Dünyanın en güçlü tankları belli oldu. İçerisinde milli gururumuzda var. İşte TSK'nın gücü...

Giriş Tarihi: 06.10.2023 21:10
  • 1
  • 11
Dünyanın en güçlü 10 tankı ortaya çıktı! Türk ordusunun TSK gururu listede!

Zırh ve saldırı gücü açısından sürekli gelişen tanklar, günümüz modern savaş alanlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu bağlamda, en iyi 10 tank listesine giren ve ülkemizin milli gururu olan Türk tankı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin savunma sanayisindeki büyük başarılarına da işaret ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Dünyanın en güçlü 10 tankı ortaya çıktı! Türk ordusunun TSK gururu listede!

10- K2 Black Panther

  • 3
  • 11
Dünyanın en güçlü 10 tankı ortaya çıktı! Türk ordusunun TSK gururu listede!

9- C1 Ariete

  • 4
  • 11
Dünyanın en güçlü 10 tankı ortaya çıktı! Türk ordusunun TSK gururu listede!

8- Leclerc

  • 5
  • 11
Dünyanın en güçlü 10 tankı ortaya çıktı! Türk ordusunun TSK gururu listede!

7- Merkava MK 4