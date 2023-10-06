Dünyanın en güçlü 10 tankı ortaya çıktı! Türk ordusunun (TSK) gururu listede!

Tanklar, Birinci Dünya Savaşı'yla birlikte modern savaşın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiş olsalar da, İkinci Dünya Savaşı'yla birlikte gerçek anlamda bir çıkış yaparak kara birliklerinin kilit bir parçası haline gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında tanklar, daha büyük, daha güçlü ve daha etkili hale gelmiş, savaşın seyrini büyük ölçüde etkilemiştir. Dünyanın en güçlü tankları belli oldu. İçerisinde milli gururumuzda var. İşte TSK'nın gücü...