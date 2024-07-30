İsrail Lübnan’ı hangi bomba ile vurdu? Uzman isim A Haber’de saldırının şifrelerini deşifre etti

"BLOKTA BİN KİŞİ YAŞIYOR"

Konuya ilişkin bilgi veren A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Bu hasar gören bina. Bir de şöyle aşağı doğru olan arada yıkık bir bina var. Ne şekilde yıkıldı? Kaç katlı? Onu bilmiyoruz ama blokta burada yaşayan vatandaşlar bin kişinin yaşadığını söyledi.