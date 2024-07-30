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İsrail Lübnan’ı hangi bomba ile vurdu? Uzman isim A Haber’de saldırının şifrelerini deşifre etti

İsrail'in Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahieh banliyösüne hava saldırısı düzenlendi. Saldırı esnasında hasar alan bina A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar'ın görüntüleriyle saniye saniye A Haber canlı yayın ekranlarına yansıdı. Peki, İsrail Lübnan'ı hangi bomba ile vurdu? Uzman isim A Haber'de saldırının şifrelerini deşifre etti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 30.07.2024 23:49 Güncelleme: 30.07.2024 23:54
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Olay yerinde sıcaklar anlar A Haber’de! İsrail Lübnan’ı hangi bomba ile vurdu? Uzman İsim A Haber’de değerlendirdi

İsrail ordusu Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıyı gerekçe göstererek Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

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Olay yerinde sıcaklar anlar A Haber’de! İsrail Lübnan’ı hangi bomba ile vurdu? Uzman İsim A Haber’de değerlendirdi

İsrail ordusu, Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan Hizbullah komutanının hedef aldığı belirtildi..

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Olay yerinde sıcaklar anlar A Haber’de! İsrail Lübnan’ı hangi bomba ile vurdu? Uzman İsim A Haber’de değerlendirdi

Saldırı esnasında hasar alan bina A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar'ın görüntüleriyle saniye saniye A Haber canlı yayın ekranlarına yansıdı.

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Olay yerinde sıcaklar anlar A Haber’de! İsrail Lübnan’ı hangi bomba ile vurdu? Uzman İsim A Haber’de değerlendirdi

"BLOKTA BİN KİŞİ YAŞIYOR"

Konuya ilişkin bilgi veren A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Bu hasar gören bina. Bir de şöyle aşağı doğru olan arada yıkık bir bina var. Ne şekilde yıkıldı? Kaç katlı? Onu bilmiyoruz ama blokta burada yaşayan vatandaşlar bin kişinin yaşadığını söyledi.

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Olay yerinde sıcaklar anlar A Haber’de! İsrail Lübnan’ı hangi bomba ile vurdu? Uzman İsim A Haber’de değerlendirdi

Görgü tanıkları o bölgede yaklaşık bin kişinin ikamet ettiğini söyledi. Malum Orta Doğu coğrafyasını biliyorsunuz küçücük alanda yüksek binaları görmek mümkün. Bu noktada yine Hizbullah'ın kontrol altında bulunan Beyrut'un güneyinde de yüksek yüksek binaları görmek mümkün. " dedi.