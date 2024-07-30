30 Temmuz 2024, Salı
İsrail Lübnan’ı hangi bomba ile vurdu? Uzman isim A Haber’de saldırının şifrelerini deşifre etti
İsrail'in Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahieh banliyösüne hava saldırısı düzenlendi. Saldırı esnasında hasar alan bina A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar'ın görüntüleriyle saniye saniye A Haber canlı yayın ekranlarına yansıdı. Peki, İsrail Lübnan'ı hangi bomba ile vurdu? Uzman isim A Haber'de saldırının şifrelerini deşifre etti. İşte detaylar...
Giriş: 30.07.2024 23:49 Güncelleme: 30.07.2024 23:54
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