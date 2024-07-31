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Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman, kim tarafından kuruldu? Hangi ülkeye bağlı?

Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümünün ardından, arama motorlarında Hamas'a dair detaylar yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Hamas, Filistin'deki İhvan'ın bir uzantısı olarak 1987 yılında kurulmuş bir harekettir. Filistin'in önemli bir coğrafi bölgesi olan Gazze Şeridi'ni yönetmektedir. Peki, Hamas'ın kuruluş amacı nedir ve hangi ülkeye bağlıdır? İşte, Hamas'ın tarihçesi hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 08:09 Güncelleme: 31.07.2024 08:09
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Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman kuruldu, hangi ülkeye bağlı? Yeni lideri kim olacak? İşte bayrağı ve anlamı...

İsmail Haniye'nin ölümünden sonra, Hamas'a dair detaylı araştırmalar yapılmaya başlandı. Şu anda Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın amacı ve hangi ülkeye bağlı olduğu hakkında araştırmalar sürüyor. Peki Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman kuruldu, hangi ülkeye bağlı?

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Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman kuruldu, hangi ülkeye bağlı? Yeni lideri kim olacak? İşte bayrağı ve anlamı...

İSMAİL HANİYE ŞEHİT OLDU

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Heniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.
İran devlet televizyonu Heniye'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman kuruldu, hangi ülkeye bağlı? Yeni lideri kim olacak? İşte bayrağı ve anlamı...

3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

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Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman kuruldu, hangi ülkeye bağlı? Yeni lideri kim olacak? İşte bayrağı ve anlamı...

Heniyye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Heniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Heniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman kuruldu, hangi ülkeye bağlı? Yeni lideri kim olacak? İşte bayrağı ve anlamı...

HAMAN NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN KURULDU?

1987 yılında, İsrail'e karşı Birinci İntifada'nın patlak vermesinin ardından Filistinli imam ve aktivist Ahmed Yasin tarafından kuruldu. 1973 yılında Mısır merkezli Müslüman Kardeşler ile ilişkili bir İslami yardım kuruluşu olarak Gazze'de kurulan Mujama al-Islamiya kökenli bir kuruluştur.

Hamas'ın yeni lideri kim olacak?

Henüz resmi kaynaklardan konu hakkında açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.