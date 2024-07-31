Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman, kim tarafından kuruldu? Hangi ülkeye bağlı?

Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümünün ardından, arama motorlarında Hamas'a dair detaylar yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Hamas, Filistin'deki İhvan'ın bir uzantısı olarak 1987 yılında kurulmuş bir harekettir. Filistin'in önemli bir coğrafi bölgesi olan Gazze Şeridi'ni yönetmektedir. Peki, Hamas'ın kuruluş amacı nedir ve hangi ülkeye bağlıdır? İşte, Hamas'ın tarihçesi hakkında detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 31.07.2024 08:09 Güncelleme: 31.07.2024 08:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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