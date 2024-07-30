30 Temmuz 2024, Salı
CAIR yeni raporu yayınladı! ABD'de Müslüman ve Filistin karşıtlığı yüzde 69 arttı
ABD'deki en büyük Müslüman sivil hakları örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ülkedeki Müslüman ve Filistin karşıtlığının 2024'ün ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69 arttığını bildirdi.
Raporda, ABD'deki artan İslamofobi dalgasının arkasındaki temel gücün, İsrail'in Filistin'i on yıllardır işgal etmesi ve apartheid politikaları uygulaması sonucu geçen yılın ekim ayında başlayan son şiddet dalgası olduğu değerlendirilmesi yapıldı.
Giriş: 30.07.2024 19:51
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