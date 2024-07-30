CAIR yeni raporu yayınladı! ABD’de Müslüman ve Filistin karşıtlığı yüzde 69 arttı

2024'ün ilk yarısında alınan şikayetlerde yüzde 19 ile "göçmenlik ve sığınma" alanındaki ayrımcılıkların ilk sırada yer aldığı kaydedilen raporda, bunu yüzde 14 ile "istihdam ayrımcılığı", yüzde 10 ile "eğitim sektöründeki ayrımcılıklar" ve yüzde 8 ile de "nefret suçları" kategorilerinin izlediği aktarıldı.