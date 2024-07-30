30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

CAIR yeni raporu yayınladı! ABD'de Müslüman ve Filistin karşıtlığı yüzde 69 arttı

ABD'deki en büyük Müslüman sivil hakları örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ülkedeki Müslüman ve Filistin karşıtlığının 2024'ün ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69 arttığını bildirdi.
Raporda, ABD'deki artan İslamofobi dalgasının arkasındaki temel gücün, İsrail'in Filistin'i on yıllardır işgal etmesi ve apartheid politikaları uygulaması sonucu geçen yılın ekim ayında başlayan son şiddet dalgası olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

Giriş: 30.07.2024 19:51
  • 1
  • 10
CAIR yeni raporu yayınladı! ABD’de Müslüman ve Filistin karşıtlığı yüzde 69 arttı

CAIR, yeni raporunda, 7 Ekim 2023 sonrası başlayan İsrail'in Gazze saldırılarından bu yana ülkede Müslüman ve Filistin karşıtı nefretin yüksek kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

  • 2
  • 10
CAIR yeni raporu yayınladı! ABD’de Müslüman ve Filistin karşıtlığı yüzde 69 arttı

Raporda, ocak-haziran döneminde 4 bin 951 şikayet alındığı, bunun, Müslüman ve Filistin karşıtlığında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69 artış anlamına geldiği kaydedildi.

  • 3
  • 10
CAIR yeni raporu yayınladı! ABD’de Müslüman ve Filistin karşıtlığı yüzde 69 arttı

2024'ün ilk yarısında alınan şikayetlerde yüzde 19 ile "göçmenlik ve sığınma" alanındaki ayrımcılıkların ilk sırada yer aldığı kaydedilen raporda, bunu yüzde 14 ile "istihdam ayrımcılığı", yüzde 10 ile "eğitim sektöründeki ayrımcılıklar" ve yüzde 8 ile de "nefret suçları" kategorilerinin izlediği aktarıldı.

  • 4
  • 10
CAIR yeni raporu yayınladı! ABD’de Müslüman ve Filistin karşıtlığı yüzde 69 arttı

Raporda, ABD'deki artan İslamofobi dalgasının arkasındaki temel gücün, İsrail'in Filistin'i on yıllardır işgal etmesi ve apartheid politikaları uygulaması sonucu geçen yılın ekim ayında başlayan son şiddet dalgası olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

  • 5
  • 10
CAIR yeni raporu yayınladı! ABD’de Müslüman ve Filistin karşıtlığı yüzde 69 arttı

"ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİ, MÜSLÜMAN KARŞITI IRKÇILIĞIN BİRİNCİL FAİLİ OLDU"

CAIR Araştırma ve Savunuculuk Direktörü Corey Saylor, rapora ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, özellikle bu yıl nisan ve mayıs aylarında ABD'deki üniversite kampüslerinde yaşanan Filistin'e destek gösterileri sırasında yapılan ayrımcılığa ve çifte standarda işaret etti.