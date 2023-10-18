İsrail Gazze'deki hastaneyi MK-84 bombasıyla mı vurdu! Katliam bombası MK-84’ün özelliği ne?

Katil İsrail, dün gece bir kez daha çirkin yüzünü Gazze'de gösterdi. El-Ehli Baptist Hastanesi'ne attığı füze ile 500 masum ve mazlum canı katleden Siyonist şeytani yapı artık bütün insanlığı tehdit eder duruma geldi. Saldırı sonrası bütün dünyadan tepki yükselirken saldırıda kullanılan katliam bombasının detayları araştırılmaya başlandı. Basına konuşan savunma teknolojileri uzmanı Dr. Arif Emre Örün, "Genel savaş taktikleri ve teknik veriler göz önünde bulundurularak saldırıda MK-84 güdümlü bombasının kullanıldığını söyleyebiliriz" dedi. Peki, katliam bombası MK-84'ün özelliği ne? Neden bu bomba seçildi? İşte detaylar…