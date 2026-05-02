İsrail basını panikte: Türkiye'nin silah imparatorluğu güçleniyor

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 16:29 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2026 16:36 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin savunma sanayiindeki dev atılımı yine İsrail basınında panik yarattı. İsrail merkezli Maariv gazetesi, ASELSAN'ın geliştirdiği lazer güdüm kitleri üzerinden Ankara'nın mühimmat üretim kapasitesini mercek altına aldı. Haberde, Türkiye'nin düşük maliyetli klasik hava bombalarını yüksek hassasiyetli akıllı mühimmatlara dönüştürebilen gelişmiş bir üretim altyapısı kurduğu vurgulanırken, robotik üretim hatlarından canlı atış testlerine kadar uzanan görüntülerin "savunma sanayiinde yeni bir güç gösterisi" olarak yorumlandığı aktarıldı.

Orta Doğu'daki sıcak temas bölgelerinde savunma teknolojileri yarışı hız kesmeden sürerken, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlar uluslararası basında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Bu kez terör devletinde panik yaratan analiz İsrail merkezli Maariv gazetesinden geldi.

Maariv'in yayımladığı kapsamlı haberde, ASELSAN'ın lazer güdüm kitleri yani LGK sistemleri üzerinden Türkiye'nin mühimmat modernizasyon kabiliyeti detaylı biçimde incelendi. Gazete, Ankara'nın "basit" olarak tanımlanan klasik hava bombalarını düşük maliyetle modern, yüksek hassasiyetli ve hedef odaklı akıllı mühimmatlara dönüştürebildiğini yazdı. Haberde, Türkiye'nin yalnızca teknoloji geliştiren bir ülke olmadığı, aynı zamanda seri üretim kapasitesiyle dikkat çeken dev bir savunma sanayi altyapısı kurduğu vurgulandı.

Maariv'in analizine göre ASELSAN tarafından yayımlanan teknik dokümanlar ve üretim görüntüleri, Türkiye'nin mühimmat üretim zincirini ilk kez bu kadar net biçimde ortaya koydu. İsrail basını, özellikle robotik sistemlerle desteklenen otomatik üretim hatlarına dikkat çekti. Haberde, hassas montaj süreçlerinden mühimmat entegrasyonuna kadar uzanan birçok aşamanın yüksek teknolojiyle yürütüldüğü aktarıldı. Dev tesislerde sıralar halinde bekleyen mühimmat stokları da haberde geniş yer buldu. Maariv, bu görüntülerin Türkiye'nin yalnızca savunma teknolojisi geliştirmediğini, aynı zamanda yüksek hacimli üretim yapabilen stratejik bir sanayi altyapısına ulaştığını ortaya koyduğunu yazdı.

"BASİT BOMBALAR" NASIL AKILLI MÜHİMMATA DÖNÜŞÜYOR? Haberde en dikkat çeken başlıklardan biri ise LGK sisteminin çalışma mantığı oldu. İsrail basınına göre ASELSAN'ın geliştirdiği teknoloji sayesinde mevcut klasik hava bombalarına lazer güdüm başlığı ve yönlendirme kanatçıkları entegre ediliyor. Bu entegrasyonun ardından standart mühimmatlar, hedefe yüksek hassasiyetle yönlendirilebilen modern akıllı silahlara dönüşüyor. Maariv, bu sistemin en kritik avantajlarından birinin maliyet etkinliği olduğuna dikkat çekti. Çünkü tamamen yeni mühimmat üretmek yerine mevcut stokların modernize edilmesi, Türkiye'ye hem ekonomik hem de operasyonel anlamda büyük avantaj sağlıyor. Haberde, bu yaklaşımın savaş sahasında düşük maliyetle maksimum etki oluşturma stratejisinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.