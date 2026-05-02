İsrail basını panikte: Türkiye'nin silah imparatorluğu güçleniyor

Türkiye'nin savunma sanayiindeki dev atılımı yine İsrail basınında panik yarattı. İsrail merkezli Maariv gazetesi, ASELSAN'ın geliştirdiği lazer güdüm kitleri üzerinden Ankara'nın mühimmat üretim kapasitesini mercek altına aldı. Haberde, Türkiye'nin düşük maliyetli klasik hava bombalarını yüksek hassasiyetli akıllı mühimmatlara dönüştürebilen gelişmiş bir üretim altyapısı kurduğu vurgulanırken, robotik üretim hatlarından canlı atış testlerine kadar uzanan görüntülerin "savunma sanayiinde yeni bir güç gösterisi" olarak yorumlandığı aktarıldı.

Orta Doğu'daki sıcak temas bölgelerinde savunma teknolojileri yarışı hız kesmeden sürerken, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlar uluslararası basında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Bu kez terör devletinde panik yaratan analiz İsrail merkezli Maariv gazetesinden geldi.

Maariv'in yayımladığı kapsamlı haberde, ASELSAN'ın lazer güdüm kitleri yani LGK sistemleri üzerinden Türkiye'nin mühimmat modernizasyon kabiliyeti detaylı biçimde incelendi. Gazete, Ankara'nın "basit" olarak tanımlanan klasik hava bombalarını düşük maliyetle modern, yüksek hassasiyetli ve hedef odaklı akıllı mühimmatlara dönüştürebildiğini yazdı.

Haberde, Türkiye'nin yalnızca teknoloji geliştiren bir ülke olmadığı, aynı zamanda seri üretim kapasitesiyle dikkat çeken dev bir savunma sanayi altyapısı kurduğu vurgulandı.

Maariv'in analizine göre ASELSAN tarafından yayımlanan teknik dokümanlar ve üretim görüntüleri, Türkiye'nin mühimmat üretim zincirini ilk kez bu kadar net biçimde ortaya koydu.

İsrail basını, özellikle robotik sistemlerle desteklenen otomatik üretim hatlarına dikkat çekti. Haberde, hassas montaj süreçlerinden mühimmat entegrasyonuna kadar uzanan birçok aşamanın yüksek teknolojiyle yürütüldüğü aktarıldı.

Dev tesislerde sıralar halinde bekleyen mühimmat stokları da haberde geniş yer buldu. Maariv, bu görüntülerin Türkiye'nin yalnızca savunma teknolojisi geliştirmediğini, aynı zamanda yüksek hacimli üretim yapabilen stratejik bir sanayi altyapısına ulaştığını ortaya koyduğunu yazdı.

"BASİT BOMBALAR" NASIL AKILLI MÜHİMMATA DÖNÜŞÜYOR?

Haberde en dikkat çeken başlıklardan biri ise LGK sisteminin çalışma mantığı oldu. İsrail basınına göre ASELSAN'ın geliştirdiği teknoloji sayesinde mevcut klasik hava bombalarına lazer güdüm başlığı ve yönlendirme kanatçıkları entegre ediliyor.

Bu entegrasyonun ardından standart mühimmatlar, hedefe yüksek hassasiyetle yönlendirilebilen modern akıllı silahlara dönüşüyor.

Maariv, bu sistemin en kritik avantajlarından birinin maliyet etkinliği olduğuna dikkat çekti. Çünkü tamamen yeni mühimmat üretmek yerine mevcut stokların modernize edilmesi, Türkiye'ye hem ekonomik hem de operasyonel anlamda büyük avantaj sağlıyor.

Haberde, bu yaklaşımın savaş sahasında düşük maliyetle maksimum etki oluşturma stratejisinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

F-16 VE AKINCI İLE CANLI ATIŞLAR

ASELSAN'ın yayımladığı görüntülerde yalnızca üretim süreçleri değil, sistemlerin sahadaki performansları da yer aldı. Maariv'in aktardığına göre LGK ile donatılmış mühimmatlar, hem F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarından hem de Bayraktar Akıncı insansız hava araçlarından başarıyla bırakıldı.

Canlı atış testlerinde mühimmatların kara hedeflerini yüksek hassasiyetle vurduğu belirtildi. Ayrıca deniz hedeflerine yönelik gerçekleştirilen atışlarda da başarılı sonuçlar elde edildiği aktarıldı.

İsrail basını, test görüntülerinin Türkiye'nin mühimmat teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdiğini ifade etti.

"MİNİMUM SAPMA, MAKSİMUM HASSASİYET"

Maariv'in analizinde, ASELSAN'ın sistemin hassasiyet kabiliyetine özel vurgu yaptığı belirtildi. Haberde, mühimmatın hedefe minimum sapma oranıyla ulaştığı ve çevresel hasarı azaltabildiği ifade edildi.

Modern savaş doktrinlerinde hassas vuruş kapasitesinin kritik önemde olduğuna dikkat çeken gazete, özellikle şehir savaşları ve nokta operasyonlarında bu tür sistemlerin stratejik avantaj sağladığını yazdı.

Türkiye'nin geliştirdiği bu mühimmat dönüşüm teknolojisinin, operasyonel maliyetleri düşürürken etkili vurucu güç sağlaması nedeniyle uluslararası savunma çevrelerinde dikkatle izlendiği kaydedildi.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTIYOR

Maariv'in analizinde öne çıkan bir diğer başlık ise Türkiye'nin savunma sanayiinde bağımsızlık stratejisi oldu.

Haberde, Ankara'nın son yıllarda Batı menşeli silah sistemlerine olan bağımlılığı azaltmak için yoğun yatırım yaptığı belirtildi. LGK gibi sistemlerin seri üretime geçirilmesinin, bu stratejinin en somut örneklerinden biri olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir üretici değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel pazarlarda etkili bir silah tedarikçisi olmayı hedeflediği vurgulandı.

KÜRESEL SİLAH PAZARINDA YENİ DÖNEM

İsrail basınına göre Türkiye'nin geliştirdiği düşük maliyetli ama yüksek etkili mühimmat sistemleri, küresel silah pazarında dikkat çekici bir avantaj yaratıyor.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin uygun maliyetli modern mühimmat arayışında olduğu belirtilirken, Türkiye'nin bu alandaki üretim kapasitesinin Ankara'yı önemli bir ihracat oyuncusuna dönüştürebileceği ifade edildi.

Maariv, Türkiye'nin hem teknolojik bağımsızlık hem de yüksek hacimli üretim kabiliyeti sayesinde savunma sanayiinde yeni bir güç merkezi olma yolunda ilerlediğini değerlendirdi.

ATEŞ HATTINDA YENİ DENGELER

Savunma sanayiindeki bu yükselişin yalnızca teknik bir gelişme olmadığına dikkat çekilen analizde, Türkiye'nin askeri caydırıcılığını artırdığı ve bölgesel dengelerde etkisini büyüttüğü mesajı verildi.

Robotik üretim hatları, hassas mühimmat dönüşüm teknolojileri, insansız hava araçlarıyla entegre operasyon kabiliyeti ve seri üretim kapasitesi… Tüm bu başlıklar bir araya geldiğinde, ortaya çıkan tablo yalnızca bir savunma projesi değil, küresel güç rekabetinde yeni bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor.

İsrail basınının manşetine taşıdığı bu analiz, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte yakından takip edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

