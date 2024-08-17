17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri İsrail askeri un taşıyan atı öldürdü! Kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada...

İsrail askeri un taşıyan atı öldürdü! Kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada...

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönelik saldırıları devam ederken bölgeye uygulanan ambargonun ortaya çıkarttığı yakıt krizi sebebiyle ulaşımda at ve eşek arabaları kullanılıyor. İsrail askerleri sadece gıda taşıyan at ve eşekleri de hedef almaya başladı. O anlar kameraya yansırken un taşıyan bir atın öldürüldüğü görülüyor. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 17.08.2024 19:57 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 20:05
İsrail askeri un taşıyan atı öldürdü! Kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada...

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönelik saldırıları devam ederken bölgeye uygulanan ambargonun ortaya çıkarttığı yakıt krizi sebebiyle ulaşımda at ve eşek arabaları kullanılıyor.

İsrail askeri un taşıyan atı öldürdü! Kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada...

Bu durumdan rahatsız olan işgalci İsrail askerleri yolda un taşıyan bir ata kurşun yağdırdı.

İsrail askeri un taşıyan atı öldürdü! Kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada...

İşte o anlar...

İsrail askeri un taşıyan atı öldürdü! Kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada...

İsrail askeri un taşıyan atı öldürdü! Kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada...