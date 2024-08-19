19 Ağustos 2024, Pazartesi
Gazze'de sokak sokak İsrail katliamı! Katil sürüsü kadın çocuk demeden öldürmeye devam ediyor
Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapıyor. Bölgede 40 binden fazla masum sivili öldüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ev, okul, hastane demeden her noktaya bomba yağdırıyor. İnsani yardımların Gazze'ye girmesini de engelleyen katil sürüsü, bölgedeki sivilleri açlık ve salgın hastalıkla baş başa bırakırken; "insani bölgelere" doğru saldırılarını da genişletmeye devam ediyor.
Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:13