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Haberler Galeri Gazze'de sokak sokak İsrail katliamı! Katil sürüsü kadın çocuk demeden öldürmeye devam ediyor

Gazze'de sokak sokak İsrail katliamı! Katil sürüsü kadın çocuk demeden öldürmeye devam ediyor

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapıyor. Bölgede 40 binden fazla masum sivili öldüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ev, okul, hastane demeden her noktaya bomba yağdırıyor. İnsani yardımların Gazze'ye girmesini de engelleyen katil sürüsü, bölgedeki sivilleri açlık ve salgın hastalıkla baş başa bırakırken; "insani bölgelere" doğru saldırılarını da genişletmeye devam ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:13
Gazze’de sokak sokak İsrail katliamı! Katil sürüsü kadın çocuk demeden öldürmeye devam ediyor

Siyonist İsrail rejimi, ateşkes görüşmelerine rağmen halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze’de sokak sokak İsrail katliamı! Katil sürüsü kadın çocuk demeden öldürmeye devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi de yaralandı. Deyr el-Belah kentindeki bir evin bombalanması soncu bir anne ve 6 çocuğu öldü.

Gazze’de sokak sokak İsrail katliamı! Katil sürüsü kadın çocuk demeden öldürmeye devam ediyor

Hedef alınan evin El-Attar ailesine ait ve 6 çocuktan 4'ünün ikiz olduğu belirtildi. İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Yazici ailesine ait, bir evi bombalaması sonucu ise 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze’de sokak sokak İsrail katliamı! Katil sürüsü kadın çocuk demeden öldürmeye devam ediyor

Gazze Şeridi'nin doğusunda konuşlanan İsrail topçu birlikleri de Megazi Mülteci Kampı ve Bureyc Mülteci Kampı, Deyr el-Belah kenti ve El-Masdar kasabasına yoğun topçu ateşi açtı.

Gazze’de sokak sokak İsrail katliamı! Katil sürüsü kadın çocuk demeden öldürmeye devam ediyor

İsrail insansız hava aracından (İHA) Abasan el-Kebira kasabasındaki Misbah ailesine ait bir eve yapılan saldırıda, 4 Filistinli hayatını kaybetti.