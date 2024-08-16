16 Ağustos 2024, Cuma
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe 88 milyonla yerini aldı: Arapça, Korece...
Ethnologue'un 2023 verilerine göre, dünya genelinde en çok konuşulan diller sıralamasında İngilizce, 1 milyar 452 milyon konuşucusuyla en üst sırada yer alıyor. İngilizce'nin küresel etkisi, iş, eğitim ve diplomasi gibi alanlarda büyük bir rol oynuyor. Peki, Türkçe bu dil sıralamasında hangi pozisyonda ve dünya genelinde kaç kişi tarafından konuşuluyor? İşte dil sıralamasındaki detaylar ve Türkçe'nin küresel konumu.
Giriş Tarihi: 16.08.2024 21:24 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:24