16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe 88 milyonla yerini aldı: Arapça, Korece...

Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe 88 milyonla yerini aldı: Arapça, Korece...

Ethnologue'un 2023 verilerine göre, dünya genelinde en çok konuşulan diller sıralamasında İngilizce, 1 milyar 452 milyon konuşucusuyla en üst sırada yer alıyor. İngilizce'nin küresel etkisi, iş, eğitim ve diplomasi gibi alanlarda büyük bir rol oynuyor. Peki, Türkçe bu dil sıralamasında hangi pozisyonda ve dünya genelinde kaç kişi tarafından konuşuluyor? İşte dil sıralamasındaki detaylar ve Türkçe'nin küresel konumu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2024 21:24 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:24
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe 88 milyonla yerini aldı: Arapça, Korece...

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 208 ülke bulunuyor ve her biri kendine özgü diller ve kültürlerle zenginleşiyor. Küresel iletişimde bazı diller öne çıkıyor; İngilizce gibi diller bu listede önemli bir yer tutuyor. Türkçe ise, Farsça, Mısır Arapçası ve İtalyanca gibi birçok dili geride bırakarak dikkat çekici bir sıralamada bulunuyor. Peki, dünya genelinde en çok konuşulan diller hangileri? İşte dil sıralamasındaki detaylar.

Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe 88 milyonla yerini aldı: Arapça, Korece...

1 İngilizce 1 milyar 452 milyon

2 Mandarin Çincesi 1 milyar 118 milyon

3 Hintçe 602 milyon 200 bin

Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe 88 milyonla yerini aldı: Arapça, Korece...

4 İspanyolca 548 milyon 300 bin

5 Fransızca 274 milyon 100 bin

6 Arapça 274 milyon

7 Bengalce 272 milyon 700 bin
8 Rusça 258 milyon 200 bin
9 Portekizce 257 milyon 700 bin
10 Urduca 231 milyon 300 bin
11 Endonezce 199 milyon
12 Almanca 134 milyon 600 bin
13 Japonca 125 milyon 400 bin
14 Nijerya Pidgin'i 120 milyon 700 bin
15 Marathi 99 milyon 100 bin
16 Telugu 95 milyon 700 bin
17 Türkçe (Türkiye) 88 milyon 100 bin
18 Tamilce 86 milyon 400 bin
19 Yue Çincesi 85 milyon 600 bin
20 Vietnamca 85 milyon 300 bin
21 Tagalog 82 milyon 300 bin
22 Wu Çincesi 81 milyon 800 bin
23 Korece 81 milyon 700 bin
24 İran Farsçası 77 milyon 400 bin
25 Hausa 77 milyon 100 bin
26 Mısır Arapçası 74 milyon 800 bin
27 Svahili 71 milyon 400 bin
28 Cava dili 68 milyon 300 bin
29 İtalyanca 67 milyon 900 bin
30 Batı Pencabı 66 milyon 400 bin
31 Kannada 64 milyon
32 Gujarati 62 milyon
33 Tayca 60 milyon 700 bin

Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe 88 milyonla yerini aldı: Arapça, Korece...

7 Bengalce 272 milyon 700 bin

8 Rusça 258 milyon 200 bin

9 Portekizce 257 milyon 700 bin

Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe 88 milyonla yerini aldı: Arapça, Korece...

10 Urduca 231 milyon 300 bin

11 Endonezce 199 milyon

12 Almanca 134 milyon 600 bin