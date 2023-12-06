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İspanya Kraliyet Ailesi'nde yasak aşk skandalı! Kraliçesi Letizia’nın kız kardeşinin eski eşiyle ilişkisi olduğu iddia edildi

İspanya, Kraliyet Ailesi'nde yaşanan yasak aşk skandalıyla sarsıldı. İspanya Kraliçesi Letizia'nın kız kardeşinin eski eşi Jamie Del Burgo ile gizli bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. Burgo, Kraliçe Letizia ile bekar olduğu dönemde bir ilişkisi olduğunu ve ilişkinin evlendikten sonra da devam ettiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 16:27
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İspanya Kraliyet Ailesi’nde yasak aşk skandalı! Kraliçesi Letizia’nın kız kardeşinin eski eşiyle ilişkisi olduğu iddia edildi

İspanya Kraliyet ailesi yeni bir skandalla karşı karşıya kaldı. İspanya Kraliçesi Letizia'nın kız kardeşinin eski eşi Jamie Del Burgo'nun ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İspanya Kraliyet Ailesi’nde yasak aşk skandalı! Kraliçesi Letizia’nın kız kardeşinin eski eşiyle ilişkisi olduğu iddia edildi

Del Burgo, gazeteci Jaime Peafiel'in kaleme aldığı "Letizia ve Ben" adlı kitapta İspanya Kraliçesi Letizia ile bekar olduğu dönemde bir ilişkisi olduğunu ve ilişkinin evlendikten sonra da devam ettiğini söyledi.

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İspanya Kraliyet Ailesi’nde yasak aşk skandalı! Kraliçesi Letizia’nın kız kardeşinin eski eşiyle ilişkisi olduğu iddia edildi

2014-2016 yılları arasında Kraliçenin kız kardeşi Telma ile evli olan Del Burgo, 2000 yılında Kraliçe ile tanıştığını ve ilişkilerinin de Kraliçe'nin Kral ile tanışmadan yıllar önce başladığını iddia etti.

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İspanya Kraliyet Ailesi’nde yasak aşk skandalı! Kraliçesi Letizia’nın kız kardeşinin eski eşiyle ilişkisi olduğu iddia edildi

Del Burgo'nun 2002 yılında Kraliçeye evlenme teklif ettiğini düşündüğü kaydedilen kitapta, Del Burgo ile Letizia'nın ilişkisinin 2011 yılında sona erdiği öne sürüldü.

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İspanya Kraliyet Ailesi’nde yasak aşk skandalı! Kraliçesi Letizia’nın kız kardeşinin eski eşiyle ilişkisi olduğu iddia edildi

FOTOĞRAFI KANIT GÖSTERDİ
Del Burgo, Kraliçe ile olan ilişkilerine kanıt olarak ise sosyal medya hesabından Kraliçe'nin kendisine gönderdiğini iddia ettiği bir fotoğrafı gösterdi.