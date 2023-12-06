İspanya Kraliyet Ailesi'nde yasak aşk skandalı! Kraliçesi Letizia’nın kız kardeşinin eski eşiyle ilişkisi olduğu iddia edildi

İspanya, Kraliyet Ailesi'nde yaşanan yasak aşk skandalıyla sarsıldı. İspanya Kraliçesi Letizia'nın kız kardeşinin eski eşi Jamie Del Burgo ile gizli bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. Burgo, Kraliçe Letizia ile bekar olduğu dönemde bir ilişkisi olduğunu ve ilişkinin evlendikten sonra da devam ettiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 16:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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