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Haberler Galeri Rus lider Putin'e BAE’ye giderken 4 Rus Su-35 savaş uçağı eşlik etti

Rus lider Putin'e BAE’ye giderken 4 Rus Su-35 savaş uçağı eşlik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağına Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti. Diğer yandan Abu Dabi'deki Kasr El Vatan Sarayı'nda gerçekleştirilen Putin-Al Nahyan görüşmesi öncesinde resmi karşılama töreni düzenlendi. İki lider zirve öncesi açıklamalarda bulundu. Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Putin, iki ülke yönetiminin devamlı temas halinde olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 16:28
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Rus lider Putin’e BAE’ye giderken 4 Rus Su-35 savaş uçağı eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoya göre, Putin'in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı.

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Rus lider Putin’e BAE’ye giderken 4 Rus Su-35 savaş uçağı eşlik etti

Putin'in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü.

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Rus lider Putin’e BAE’ye giderken 4 Rus Su-35 savaş uçağı eşlik etti

Rus savaş uçakları Putin'in yolculuğuna başkent Abu Dabi'ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü.

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Rus lider Putin’e BAE’ye giderken 4 Rus Su-35 savaş uçağı eşlik etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli sınıflardaki standart havacılık silahlarına sahip Su-35S'lerin uluslararası uçuş boyunca devlet başkanlığı uçağına hava desteği sağladığı kaydedildi.

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Rus lider Putin’e BAE’ye giderken 4 Rus Su-35 savaş uçağı eşlik etti

Uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığı belirtildi.