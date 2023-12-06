Rus lider Putin'e BAE’ye giderken 4 Rus Su-35 savaş uçağı eşlik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağına Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti. Diğer yandan Abu Dabi'deki Kasr El Vatan Sarayı'nda gerçekleştirilen Putin-Al Nahyan görüşmesi öncesinde resmi karşılama töreni düzenlendi. İki lider zirve öncesi açıklamalarda bulundu. Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Putin, iki ülke yönetiminin devamlı temas halinde olduğunu belirtti.