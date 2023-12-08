Uçaklar dünya üzerinde bir tek oradan geçmiyor! Çin’e bağlı, tam -47 derece...

Türbülans ve Donma Tehlikesi

Tibet bölgesi, yüksek dağlık yapısı nedeniyle türbülans riskini artırır. Ayrıca, bölge ve çevresindeki türbülansın şiddeti genellikle daha yüksektir. Türbülans, hava akımlarının dalgalanarak farklı hızlarda yukarı ve aşağı hareket etmesine neden olur. Bu da uçuş güvenliği için ciddi bir endişe kaynağıdır. Ayrıca, Tibet üzerinde uzun süre uçmak, standart Jet A1 yakıtının donma noktası olan -47 santigrat dereceye yaklaşan sıcaklıklarda yakıtın donma riskini artırır.