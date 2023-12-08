08 Aralık 2023, Cuma
Uçaklar dünya üzerinde bir tek oradan geçmiyor! Çin'e bağlı, tam -47 derece...
Uçakların Flightradar'ları üzerinde Tibet'i nadiren görebilirsiniz çünkü pilotlar genellikle bu bölge üzerinden uçmamayı tercih ederler. Tibet Özerk Bölgesi, Çin'e bağlı bir bölge olup seyrek nüfusa ve aşırı dağlık bir araziye sahiptir. Bu bölge, dünya üzerindeki en yüksek zirveleri içererek "Dünya'nın Çatısı" olarak anılmaktadır. Pilotlar, Tibet üzerinden uçmanın getirdiği belirli zorluklar ve riskler nedeniyle genellikle bu bölgeden kaçınırlar.
Giriş Tarihi: 08.12.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 17:19
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