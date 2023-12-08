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Uçaklar dünya üzerinde bir tek oradan geçmiyor! Çin'e bağlı, tam -47 derece...

Uçakların Flightradar'ları üzerinde Tibet'i nadiren görebilirsiniz çünkü pilotlar genellikle bu bölge üzerinden uçmamayı tercih ederler. Tibet Özerk Bölgesi, Çin'e bağlı bir bölge olup seyrek nüfusa ve aşırı dağlık bir araziye sahiptir. Bu bölge, dünya üzerindeki en yüksek zirveleri içererek "Dünya'nın Çatısı" olarak anılmaktadır. Pilotlar, Tibet üzerinden uçmanın getirdiği belirli zorluklar ve riskler nedeniyle genellikle bu bölgeden kaçınırlar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 17:19
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Uçaklar dünya üzerinde bir tek oradan geçmiyor! Çin’e bağlı, tam -47 derece...

Havacılık sektörü, güzergah planlamasında bir dizi karmaşık faktörü göz önünde bulundururken, maliyet tasarrufu ve güvenliği maksimize etme hedefiyle hareket eder. Tibet bölgesi üzerinden uçuş yapmama kararı da bu dikkatli analizlerin bir ürünüdür. Tibet, seyrek nüfusa sahip olması ve aşırı dağlık bir coğrafyaya sahip olmasıyla bilinir. Yüksek dağ zirveleri, hava şartlarındaki ani değişiklikler ve sınırlı altyapı, pilotlar için zorlayıcı bir uçuş deneyimi sunabilir.

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Uçaklar dünya üzerinde bir tek oradan geçmiyor! Çin’e bağlı, tam -47 derece...

Yüksek Dağlar ve Uçuş Güvenliği

Tibet, sıra dışı coğrafi yapısı nedeniyle havacılık için zorlayıcı bir bölgedir. Bölgenin dağlık yapısı ve yüksek rakımı, uçakların güvenli bir şekilde uçmasını engelleyen faktörler arasındadır. Standart bir uçak için kabul edilebilir maksimum yükseklik yaklaşık 4.500 metredir. Ancak, Tibet'te bile alçak alanlar 3.000 metre yükseklikte bulunur. Bu da, acil durumlarda havaalanına iniş yapılması gereken 3.000 metrelik irtifaya ulaşmayı zorlaştırır.

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Uçaklar dünya üzerinde bir tek oradan geçmiyor! Çin’e bağlı, tam -47 derece...

Tibet'e Acil İniş: Neredeyse İmkansız

Bir uçakta bulunan oksijen, gereken düşük irtifaya inilmediği sürece yaklaşık 20 dakika yeterli olabilir. Fakat Tibet'te acil iniş yapabilecek uygun alanlar oldukça sınırlıdır. Mevcut iki havaalanı hem uzak hem de sadece deneyimli pilotların inebileceği zorlu şartlara sahiptir.

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Uçaklar dünya üzerinde bir tek oradan geçmiyor! Çin’e bağlı, tam -47 derece...

Türbülans ve Donma Tehlikesi

Tibet bölgesi, yüksek dağlık yapısı nedeniyle türbülans riskini artırır. Ayrıca, bölge ve çevresindeki türbülansın şiddeti genellikle daha yüksektir. Türbülans, hava akımlarının dalgalanarak farklı hızlarda yukarı ve aşağı hareket etmesine neden olur. Bu da uçuş güvenliği için ciddi bir endişe kaynağıdır. Ayrıca, Tibet üzerinde uzun süre uçmak, standart Jet A1 yakıtının donma noktası olan -47 santigrat dereceye yaklaşan sıcaklıklarda yakıtın donma riskini artırır.

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Uçaklar dünya üzerinde bir tek oradan geçmiyor! Çin’e bağlı, tam -47 derece...

Radar Sistemleri ve Askeri Kısıtlamalar

Tibet bölgesinde, uçaklardaki radar sistemlerini destekleyecek altyapı eksikliği, havacılık için başka bir zorluk teşkil eder. Ayrıca, Tibet yakınlarında bulunan Hindistan askeri üslerinin varlığı, ticari uçuşlara çeşitli kısıtlamalar getirmekte ve bu durum, bölgedeki uçuş güvenliğini daha da karmaşık hale getirmektedir.