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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Söyledikleri kan dondurdu... 2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Söyledikleri kan dondurdu... Son günlerde zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlerin sayısı giderek artarken, daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah yine herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Birçok zaman yolcusu çıktı ama Noah, yalan dedektörüyle kendini ispatlamaya çalışmıştı. Noah kehanetlerini bir bir sıralamaya devam ederken tüm tahminleri gerçekleşiyor. Kehaneti yine gerçekleşen Noah, dikkatleri üzerine çekti. İşte 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ın kehanetleri. Giriş Tarihi: 29.10.2020 06:19
Zamanda yolculuk yaptığını iddia ederek 2030 yılından geldiğini açıklayan Noah'ın kehanetlerinin bir bir gerçekleşmesi sosyal medyayı salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını kanıt olarak göstermişti.
Zaman yolcusu Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedileceğini söylemişti.
Noah'ın bu iddiası doğru çıktı ve geçtiğimiz nisan ayında Kanada'da bulunan Queen's Üniversitesi'nde göz hastalıkları üzerine çalışan bir ekip, CAMKII adı verilen bir proteinin yeni kan hücrelerinin üretilmesi için farklı sinyalleri koordine ettiğini keşfetti.
CAMKII proteini böylece daha önce vücutta kan damarlarının nasıl büyüyüp geliştiğine dair bilinmeyen bir süreci aydınlattı.