2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Söyledikleri kan dondurdu...

Son günlerde zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlerin sayısı giderek artarken, daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah yine herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Birçok zaman yolcusu çıktı ama Noah, yalan dedektörüyle kendini ispatlamaya çalışmıştı. Noah kehanetlerini bir bir sıralamaya devam ederken tüm tahminleri gerçekleşiyor. Kehaneti yine gerçekleşen Noah, dikkatleri üzerine çekti. İşte 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ın kehanetleri.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 06:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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