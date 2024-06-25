İşgalci Netanyahu’ya İsrail’den büyük darbe! Artık muaf olamayacaklar

Yüksek Mahkeme'nin kararının "açık ve net" olduğuna işaret eden Lapid, şunları söyledi:

"Ultra Ortodokslar için artık muafiyet yok. Ultra Ortodokslara yönelik muafiyet taslağı da yasa dışıdır. Savunma Bakanı karara uymalı ve şu ana dek askerlik hizmetinden kaçan on binlerce Ultra Ortodoks gence zorunlu askerlik emri çıkarmalı." dedi. Lapid, devletin Yeşivalarda eğitim gören Haredi gençlere sağladığı ödeneğe işaret ederek, "Tevrat kaçamak için bir mazeret değil ve Talmud da reddetmek için bir mazeret değil. Bugünden itibaren askere gitmeyenler devletten tek kuruş alamayacak." ifadelerini kullandı. Hükümetin Yeşivaları "masa altından" finanse etmediğinden emin olmak için takipçi olacakları sözünü veren Lapid, Netanyahu hükümetinin ortaklarına hitaben karar uymamanın "askerlere ihanet" olduğunu söyledi.