İşgalci Netanyahu'ya İsrail'den büyük darbe! Artık muaf olamayacaklar
Filistin'de işgal saldırılarını sürdüren katil Başbakan Netanyahu bu kez köşeye sıkıştı. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun en büyük destekçilerinden biri olan Haredilere ilişkin verdiği karar oldukça dikkat çekti. Bu karara İsrail eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid'den de bir destek geldi. Bu durum işgalci Netanyahu'yu oldukça panikletti. İşte detaylar...
Gazze'de işgal girişimlerini sürdüren Netanyahu bu kez oldukça panikledi. En büyük destekçilerinden biri olan Haredilere ilişkin verilen karar Netanyahu'ya vurulan büyük bir darbe oldu
İsrail'de eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Yüksek Mahkeme'nin Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiği yönündeki kararına destek verdi.
The Times of Israel'in haberine göre, Lapid, Reichman Üniversitesi'nde her yıl düzenlenen Herzliya Konferansı'nda konuştu. Lapid, Mahkeme'nin, hükümetin zorunlu askerlik taslağından Haredileri muaf tutmasının yasal dayanağı olmadığı yönündeki kararının ardından, hükümeti Tevrat kursları (Yeşiva) öğrencilerini
"derhal topyekün seferberliğe" almaya çağırdı.
Yüksek Mahkeme'nin kararının "
açık ve net" olduğuna işaret eden Lapid, şunları söyledi:
"Ultra Ortodokslar için artık muafiyet yok. Ultra Ortodokslara yönelik muafiyet taslağı da yasa dışıdır. Savunma Bakanı karara uymalı ve şu ana dek askerlik hizmetinden kaçan on binlerce Ultra Ortodoks gence zorunlu askerlik emri çıkarmalı." dedi. Lapid, devletin Yeşivalarda eğitim gören Haredi gençlere sağladığı ödeneğe işaret ederek, "Tevrat kaçamak için bir mazeret değil ve Talmud da reddetmek için bir mazeret değil. Bugünden itibaren askere gitmeyenler devletten tek kuruş alamayacak." ifadelerini kullandı. Hükümetin Yeşivaları "masa altından" finanse etmediğinden emin olmak için takipçi olacakları sözünü veren Lapid, Netanyahu hükümetinin ortaklarına hitaben karar uymamanın "askerlere ihanet" olduğunu söyledi.
HAREDİLERE ZORUNLU ASKERLİKTEN MUAFİYET KARARI
İsrail Yüksek Mahkemesi, bugün oybirliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti. Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti. Kararın, zorunlu askerliğe uygun olduğu tahmin edilen 67 bin Haredi erkeğe toplu mu yoksa kademeli biçimde mi tevdi edileceği henüz kesinleşmedi. Haredi erkeklerin askerlik hizmetini yerine getirmesi gerektiği yönündeki kararın siyasi ve toplumsal sonuçlarının olması bekleniyor.