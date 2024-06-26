Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması değişti: Türkiye zirveyi tırmandı!

Son yapılan değerlendirmeler, ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan analizlerle Türk ordusunun dünyanın önde gelen güçlü ordularından biri olarak kabul edildiğini ortaya koymaktadır. Türk ordusunun elde ettiği bu başarı, kararlı ve etkili modernizasyon çalışmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Özellikle kara ve hava kuvvetleri alanında gösterilen güçlü performans, Türkiye'nin askeri yeteneklerinin geniş bir platformda tanınmasını sağlamaktadır.