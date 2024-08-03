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Cehenneme posta! Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna darbe | Siyonist keskin nişancı ölüme böyle gitti

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken Kassam Tugayları ise büyük bir direniş örneği sergiliyor. Son olarak Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, bir Siyonist askeri kendi üretimleri olan keskin nişancı tüfeğiyle vurdukları operasyonun görüntülerini yayınladı. Siyonist keskin nişancı ölüme böyle gitti. İşte kare kare o anlar....

Giriş: 03.08.2024 22:57 Güncelleme: 03.08.2024 23:06
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Cehenneme posta! Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna darbe | Keskin nişancı hezimete böyle uğradı

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor.

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  • 7
Cehenneme posta! Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna darbe | Keskin nişancı hezimete böyle uğradı

Binlerce mazlumun ölümüne sebep olan siyonist ordu karşısında Kassam Tugayları ise büyük bir direniş örneği sergiliyor.

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Cehenneme posta! Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna darbe | Keskin nişancı hezimete böyle uğradı

Son olarak Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, bir Siyonist askeri kendi üretimleri olan keskin nişancı tüfeğiyle vurdukları operasyonun görüntülerini yayınladı.

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Cehenneme posta! Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna darbe | Keskin nişancı hezimete böyle uğradı

Görüntülerde, Kassam'ın El Ğul tüfeğiyle Siyonist keskin nişancıyı etkisiz hale getirdiği görülüyor.

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Cehenneme posta! Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna darbe | Keskin nişancı hezimete böyle uğradı

İşte kare kare o anlar....