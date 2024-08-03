Cehenneme posta! Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna darbe | Siyonist keskin nişancı ölüme böyle gitti

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken Kassam Tugayları ise büyük bir direniş örneği sergiliyor. Son olarak Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, bir Siyonist askeri kendi üretimleri olan keskin nişancı tüfeğiyle vurdukları operasyonun görüntülerini yayınladı. Siyonist keskin nişancı ölüme böyle gitti. İşte kare kare o anlar....