Avrupa da Pentagon da aynı kapanın içinde! Çin’den kritik minerallere kapı duvar: Savunmada büyük kriz

ÇİN'DEN BELGE DAYATMASI
WSJ'nin haberine göre, Çinli tedarikçiler artık yalnızca ürün siparişiyle yetinmiyor. ABD merkezli ePropelled adlı bir drone motoru üreticisi, Çinli mıknatıs tedarikçisinden gelen talepler karşısında şaşkına döndü.
Çin devleti tarafından gönderilen formlarda; ürün çizimleri, üretim hattı fotoğrafları ve alıcı listeleri talep edildi.
Ayrıca sağlanacak mıknatısların askeri amaçla kullanılmayacağına dair güvence istendi. ePropelled'in Küresel Satış Başkan Yardımcısı Chris Thompson, "Çin hükümetine bu bilgileri asla vermeyiz." dedi.
Şirketin müşterileri arasında büyük Amerikan savunma firmaları ve Ukraynalı üreticiler bulunuyor.
Talepler reddedilince Çinli tedarikçiler sevkiyatı durdurdu. Şirket, sipariş teslimatlarını geciktirdi ve Tayvan, Japonya, ABD gibi pazarlarda alternatif kaynaklar aramaya başladı. Ancak bu alternatiflerin çoğu da Çin'e bağımlı.