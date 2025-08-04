Avrupa da Pentagon da aynı kapanın içinde! Çin’den kritik minerallere kapı duvar: Savunmada büyük kriz

ÇİN: KİM ALIYOR NE YAPIYOR?

Wall Street Journal, Çin'in yalnızca sevkiyatları değil, ticaretin mantığını da değiştirdiğini yazdı. Pekin, artık sadece madeni değil, madeni kimin kullanacağını da sorguluyor. Bu da yalnızca üretimi değil, stok yapmayı bile imkânsız hâle getiriyor.

Batılı ticaret firmaları, Çin'in end user – yani son kullanıcı – bilgisi olmadan hiçbir izni onaylamadığını ve bu yüzden alıcıların önceden belirlenmemiş siparişler için depolama bile yapamadıklarını belirtti.