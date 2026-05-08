ABD ordusu, İran saldırısına karşılık İran’a ait askeri hedeflere operasyon düzenlediğini açıklarken, Tahran yönetimi ise çatışmayı başlatanın Washington olduğunu savundu.

8 Nisan’dan bu yana yürürlükte olan ateşkes, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik haftalar süren saldırılarının ardından devreye girmişti. İran ise buna Orta Doğu genelinde düzenlediği saldırılar ve küresel enerji sevkiyatı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nı kapatarak karşılık vermişti.

Birleşik Arap Emirlikleri de cuma günü yaptığı açıklamada, İran’dan geldiği belirtilen füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Trump, Perşembe günü Washington’da gazetecilerin “Ateşkes hâlâ geçerli mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Evet, geçerli. Bugün bizimle uğraştılar. Biz de onları darmadağın ettik. Uğraştılar. Ben buna küçük bir sataşma derim.”

CENTCOM: İRAN SALDIRDI, KARŞILIK VERDİK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X platformundan yaptığı açıklamada İran güçlerinin üç ABD savaş gemisine “çok sayıda füze, insansız hava aracı ve sürat teknesi” ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada, Amerikan gemilerinin isabet almadığı belirtilirken, “gelen tehditlerin etkisiz hale getirildiği ve saldırılardan sorumlu İran askeri tesislerinin hedef alındığı” ifade edildi.

CENTCOM ayrıca, “Gerilimi tırmandırmak istemiyoruz ancak Amerikan güçlerini korumaya hazırız” mesajını verdi.

İran Genelkurmay Komutanlığı ise ABD’nin bir petrol tankeri ile başka bir gemiyi hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü. Açıklamada, İran güçlerinin buna “anında ve misilleme olarak Amerikan askeri gemilerine saldırıyla karşılık verdiği” savunuldu.

TRUMP: “ANLAŞMAYI HEMEN İMZALAYIN”

Trump, hafta boyunca yaptığı açıklamalarda İran ile bir anlaşmanın yakın olabileceğini söylerken, Tahran’ın geri adım atmaması halinde bombardımanların yeniden başlayabileceği tehdidini de yinelemişti.

ABD Başkanı, Perşembe günkü çatışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda tehdit dozunu artırdı:

“Eğer anlaşmayı HEMEN imzalamazlarsa, gelecekte onları çok daha sert ve çok daha şiddetli şekilde vuracağız.”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Tahran’ın tutumunun, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra arabulucu Pakistan’a iletileceğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Perşembe günkü çatışmalardan önce yaptığı televizyon konuşmasında iyimser bir tablo çizmiş ve “Bu ateşkesin uzun vadeli bir ateşkese dönüşeceğine kesinlikle inanıyorum” demişti.

İRAN HALKI ŞÜPHELİ YAKLAŞIYOR

Ancak İran içinde halkın önemli bir bölümü müzakerelere kuşkuyla bakıyor.

Tahran’dan AFP’ye konuşan 42 yaşındaki fotoğrafçı Shervin, “Bu görüşmelerde taraflardan hiçbiri gerçekten anlaşmaya varabilecek durumda değil” dedi.

“Bu Trump’ın yeni oyunlarından biri. Aksi halde neden İran çevresine bu kadar çok savaş gemisi ve askeri güç gönderiliyor?” ifadelerini kullandı.

LÜBNAN GÖRÜŞMELERİ YENİDEN BAŞLIYOR

ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın, Lübnan’daki gerilimi de azaltabileceği değerlendiriliyor.

İsrail’in Çarşamba günü Beyrut’un güneyine düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanlarından birinin öldürülmesi sonrası Lübnan’daki ateşkes yeniden baskı altına girmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail ile Lübnan arasındaki yeni görüşmelerin 14-15 Mayıs tarihlerinde yapılacağını doğruladı.

Bu görüşmeler, teknik olarak onlarca yıldır savaş halinde bulunan ve diplomatik ilişkisi olmayan iki ülke arasında son aylarda gerçekleştirilen üçüncü toplantı olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Salı günü yaptığı açıklamada İsrail ile Lübnan arasında bir barış anlaşmasının “rahatlıkla mümkün” olduğunu savunmuş, sorunun iki hükümet arasında değil Hizbullah kaynaklı olduğunu söylemişti.

Lübnan’daki çatışmalar, Hizbullah’ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine karşılık İsrail’e roket saldırıları düzenlemesiyle bölgesel savaşa dönüşmüştü.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GEMİLER MAHSUR KALDI

Şubat ayında başlayan ABD-İsrail saldırılarının ardından İran, Hürmüz Boğazı’nı büyük ölçüde kapatmıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Panama’da düzenlenen Maritime Convention of the Americas toplantısında yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1.500 gemi ve 20 bin uluslararası mürettebatın Körfez bölgesinde mahsur kaldığını söyledi.

Trump’ın hafta içinde ticari gemilerin geçişini sağlamak amacıyla kısa süreli bir deniz operasyonu başlattığı, ancak İran’la müzakerelerde ilerleme sağlandığını gerekçe göstererek operasyonu birkaç saat içinde durdurduğu belirtildi.

Avrupa’yı İran’a karşı yürüttüğü savaşa destek vermemekle eleştiren Trump, Perşembe günü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile “harika bir telefon görüşmesi” yaptığını söyledi.

Trump, “İran’ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda tamamen aynı fikirdeyiz” ifadelerini kullandı.