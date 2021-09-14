14 Eylül 2021, Salı
iPhone sahiplerine kötü haber! İsrail'in casus yazılım programı Pegasus cebinize sızdı
Uluslararası siber silah pazarının adeta hakimi olan dijital casusluk yazılımı Pegasus, sarsıcı iddialarla yeniden dünya gündemine oturdu. Dijital haklar grubu CitizenLab, İsrail merkezli NSO Group'un tartışmalı casus yazılımı Pegasus'un neredeyse her Apple cihazına yerleştirilmesine izin veren bir güvenlik açığı keşfetti.
Giriş Tarihi: 14.09.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 13:37
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