iPhone sahiplerine kötü haber! İsrail’in casus yazılım programı Pegasus cebinize sızdı

CitizenLab, kötü amaçlı yazılım bulaşmış bir Suudi aktivistin telefonunu analiz ederek Iphone'daki güvenlik açığını ortaya çıkardı. Güvenlik açığı, Apple'ın güvenlik açığını düzeltmek için bir güncelleme yayınlamasından kısa bir süre sonra halka duyuruldu.