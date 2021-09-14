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iPhone sahiplerine kötü haber! İsrail'in casus yazılım programı Pegasus cebinize sızdı

Uluslararası siber silah pazarının adeta hakimi olan dijital casusluk yazılımı Pegasus, sarsıcı iddialarla yeniden dünya gündemine oturdu. Dijital haklar grubu CitizenLab, İsrail merkezli NSO Group'un tartışmalı casus yazılımı Pegasus'un neredeyse her Apple cihazına yerleştirilmesine izin veren bir güvenlik açığı keşfetti.

Giriş Tarihi: 14.09.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 13:37
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iPhone sahiplerine kötü haber! İsrail’in casus yazılım programı Pegasus cebinize sızdı

CitizenLab, kötü amaçlı yazılım bulaşmış bir Suudi aktivistin telefonunu analiz ederek Iphone'daki güvenlik açığını ortaya çıkardı. Güvenlik açığı, Apple'ın güvenlik açığını düzeltmek için bir güncelleme yayınlamasından kısa bir süre sonra halka duyuruldu.

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iPhone sahiplerine kötü haber! İsrail’in casus yazılım programı Pegasus cebinize sızdı
NSO Group'un istismarı, "sıfır tıklama" güvenlik açığı olarak biliniyor.
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iPhone sahiplerine kötü haber! İsrail’in casus yazılım programı Pegasus cebinize sızdı
Kullanıcının kötü amaçlı yazılımın cihazına girmesine izin vermek için şüpheli bir bağlantıya veya dosyaya tıklaması gerekmiyor.
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iPhone sahiplerine kötü haber! İsrail’in casus yazılım programı Pegasus cebinize sızdı
NSO Group, kötü amaçlı yazılımının kullanımını, rakip politikacıların, gazetecilerin, aktivistlerin ve iş dünyasının liderlerinin telefonlarında casusluk yapmak isteyen dünyanın dört bir yanındaki müşterilere de sattı.
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iPhone sahiplerine kötü haber! İsrail’in casus yazılım programı Pegasus cebinize sızdı
Temmuz ayında Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşunun yaptığı bir araştırma, İsrailli NSO şirketi tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus'un dünyanın birçok farklı ülkesinde hükümetler tarafından aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve hak savunucusunun da olduğu binlerce kişinin telefonuna yüklenmiş olabileceğini ortaya koymuştu.