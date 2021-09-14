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Rusya'nın son teknoloji silahları büyük ilgi gördü! Sahaya yapay zekalı robotları sürdüler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Belarus ile ortaklaşa düzenlediği Zapad-2021 askeri tatbikatını izledi. Tatbikatta son teknoloji ürünü olan çok sayıda silahların denemesi yapıldı. Sahneye yapay zekalı savaş robotunu çıkaran Rusya'nın yeni silahı büyük ilgi gördü. Rusya 'Platforma-M' adlı askeri taşıtın yapay zeka sayesinde hedef belirleyip otonom hareket ettiğini öne sürüyor. Platforma 10 saat boyunca çalışabiliyor.

Giriş Tarihi: 14.09.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 11:06
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Rusya’nın son teknoloji silahları büyük ilgi gördü! Sahaya yapay zekalı robotları sürdüler

Moskova, geleceğin insansız savaşları için ciddi hazırlık yapmaya başladığını gözler önüne serdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de izlediği batı sınırlarındaki "Batı-2021" tatbikatında Kremlin, ilk defa yapay zekâya sahip "Platforma-M" piyade robotunu kullandı.

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Rusya’nın son teknoloji silahları büyük ilgi gördü! Sahaya yapay zekalı robotları sürdüler

9 POLİGONDA BİRDEN
Rusya ile komşusu Belarus'un ortak tatbikatı 9 Eylül tarihinden bu yana batı sınırlarına yakın dokuz poligonda icra ediliyor. İki stratejik ortak ülkenin gerçekleştirdiği tatbikata ayrıca Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Hindistan ve Moğolistan da sınırlı askeri kontenjanla katılıyor. NATO ülkeleri ise "Bize davet gelmedi" açıklamasıyla Rusya'nın gerçekleştirdiği gövde gösterisine gözlemci dahi göndermedi.

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Rusya’nın son teknoloji silahları büyük ilgi gördü! Sahaya yapay zekalı robotları sürdüler

PİYADE SAVAŞ ROBOTU
Hürriyet'in haberine göre; "Batı-2021" tatbikatının en büyük sürprizi ilk defa sahaya inen "Platforma-M" piyade savaş robotu oldu. Geliştirilmesine daha 2015 yılında başlanan bu robot, yapay zekâ ile donatılmış ayrı savaş birimi olarak tanıtıldı.

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Rusya’nın son teknoloji silahları büyük ilgi gördü! Sahaya yapay zekalı robotları sürdüler

Akıllı robotun ilk kez, Rusya ana kara sathından ayrı olan Kaliningrad bölgesinde kullanılması da buraya asker sevkıyatında olası sorunlara çözüm olarak yorumlandı.

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Rusya’nın son teknoloji silahları büyük ilgi gördü! Sahaya yapay zekalı robotları sürdüler

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gerçek savaşa yakın koşullarda test edilen robot, yerleşim birimi sınırları içinde saldırgan teröristlerle mücadele, düşmana ait varsayılan zırhlı araçlarını imha edilmesi ve mayın tarlalarında askerlere yol açma operasyonlarında başarıyla test edildi.