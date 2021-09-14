Rusya’nın son teknoloji silahları büyük ilgi gördü! Sahaya yapay zekalı robotları sürdüler

9 POLİGONDA BİRDEN

Rusya ile komşusu Belarus'un ortak tatbikatı 9 Eylül tarihinden bu yana batı sınırlarına yakın dokuz poligonda icra ediliyor. İki stratejik ortak ülkenin gerçekleştirdiği tatbikata ayrıca Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Hindistan ve Moğolistan da sınırlı askeri kontenjanla katılıyor. NATO ülkeleri ise "Bize davet gelmedi" açıklamasıyla Rusya'nın gerçekleştirdiği gövde gösterisine gözlemci dahi göndermedi.

