14 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kabil Havalimanı'nda hayat normale döndü! Taliban'ın çağrısını karşılığını buldu

Kabil Havalimanı'nda hayat normale döndü! Taliban'ın çağrısını karşılığını buldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nda çalışan kadın personeller yeniden iş başı yaptı. ABD güçlerinin 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmasından sonra Taliban'ın kontrolüne geçen havaalanındaki işleyiş normale dönmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 14.09.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 17:20
  • 1
  • 20
Kabil Havalimanı’nda hayat normale döndü! Taliban’ın çağrısını karşılığını buldu

ABD güçlerinin 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmasından sonra Taliban'ın kontrolüne geçen havaalanındaki işleyiş normale dönmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Kabil Havalimanı’nda hayat normale döndü! Taliban’ın çağrısını karşılığını buldu

Havaalanı yetkililerinden alınan bilgilere göre çeşitli departmanlarda yaklaşık 30 kadın işbaşı yaptı. İlerleyen günlerde sayının 60'a ulaşması bekleniyor.

  • 3
  • 20
Kabil Havalimanı’nda hayat normale döndü! Taliban’ın çağrısını karşılığını buldu

Kadınların, kontrol noktalarında, sınır polisi birliklerinde, teknik ve hizmet işlerinde çalıştığı görüldü.

  • 4
  • 20
Kabil Havalimanı’nda hayat normale döndü! Taliban’ın çağrısını karşılığını buldu

Havaalanı Başkanı Mevlevi Abdulhadi Hamedan AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami hicab kuralları çerçevesinde kadınların çalışabileceğini söyleyerek, tüm eski kadın çalışanları işe çağırdı.

  • 5
  • 20
Kabil Havalimanı’nda hayat normale döndü! Taliban’ın çağrısını karşılığını buldu

Taliban'ın tüm eski hükümet çalışanlarına işlerine dönme çağrısı yaptığını hatırlatan Hamedan, "Biz de havalimanının önceden çalışan tüm personeline işlerine dönme çağrısı yapıyoruz. Havaalanı personelimiz düzenli bir şekilde çalışmaya başladı. İhtiyaca binaen, biz de burada kadın personeli işlerine dönmeye çağırdık. İslami hicaba riayet ederek, kadınlar ihtiyaç olunan yerlerde çalışmaya başladı." ifadelerini kullandı.