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Kabil Havalimanı'nda hayat normale döndü! Taliban'ın çağrısını karşılığını buldu
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nda çalışan kadın personeller yeniden iş başı yaptı. ABD güçlerinin 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmasından sonra Taliban'ın kontrolüne geçen havaalanındaki işleyiş normale dönmeye devam ediyor.
Giriş Tarihi: 14.09.2021 17:07Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 17:20