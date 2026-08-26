Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti

Bu rakam, sosyal medya şirketleriyle çocuk güvenliği konusunda yapılan en büyük uzlaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Meta'nın bu anlaşmayla, mahkemenin verebileceği daha yüksek tutarlı olası yaptırımların da önüne geçtiği belirtildi.

INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA YENİ KISITLAMALAR Anlaşmanın yalnızca finansal bir düzenleme olmadığı belirtildi. Meta'nın genç kullanıcıları korumaya yönelik olarak Instagram ve Facebook'ta çeşitli değişiklikler yapacağı bildirildi.

META SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ Uzlaşmaya rağmen Meta'nın, anlaşma kapsamında herhangi bir hukuki sorumluluğu veya yanlış yaptığı yönündeki suçlamaları kabul etmediği belirtildi.