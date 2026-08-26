-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocuk ve gençlerin sosyal medya kullanımıyla ilgili ABD'de açılan davalarda 16,68 milyar dolara kadar çıkabilecek bir uzlaşmaya vardı. Anlaşmayla birlikte genç kullanıcılar için günlük kullanım sınırları, gece erişim kısıtlamaları ve daha güçlü yaş doğrulama sistemleri gibi yeni uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 1

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta Platforms, çocukların sosyal medya kullanımı ve güvenliği konusunda ABD'de açılan kapsamlı davalardan birinde eyalet yönetimleriyle anlaşmaya vardı.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 2

Reuters'ın aktardığına göre Meta, 29 ABD eyaletinin açtığı davaları sonuçlandırmak amacıyla 16,68 milyar dolara kadar çıkabilecek bir uzlaşmayı kabul etti. Anlaşmanın, California'da devam eden federal dava sürecinde sağlandığı bildirildi.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 3

Eyaletler, Meta'yı Facebook ve Instagram'ı çocukların platformlarda daha uzun süre kalmasını teşvik edecek şekilde tasarlamak, hizmetlerin güvenliği konusunda kullanıcıları yanıltmak ve çocukların kişisel bilgilerini ebeveyn izni olmadan toplamakla suçladı.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 4

29 EYALET META'YA DAVA AÇMIŞTI

ABD'de 29 eyalet tarafından açılan dava, teknoloji şirketlerinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine yönelik en kapsamlı hukuki süreçlerden biri olarak değerlendirildi.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 5

California, Colorado, Kentucky ve New Jersey başsavcılıkları, Meta'nın eyaletlerin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 6

Eyaletler ayrıca Meta'nın, çocuk kullanıcıların kişisel verilerini ebeveyn bildirimi veya izni olmadan topladığını ve bu nedenle Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı (COPPA) ihlal ettiğini savundu.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 7

VERİLERİN YAPAY ZEKA EĞİTİMİNDE KULLANILDIĞI İDDİASI

Davada öne çıkan suçlamalardan biri de çocuk kullanıcıların verilerinin kullanımına ilişkin oldu.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 8

Eyaletler, Meta'nın çocuklardan elde edilen kişisel verileri makine öğrenmesi ve üretken yapay zeka modellerinin eğitiminde kullandığını iddia etti.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 9

Meta ise çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı tedbirler aldığını belirterek suçlamaları reddetti.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 10

16,68 MİLYAR DOLARA KADAR ÖDEME

Taraflar arasında varılan anlaşmanın toplam mali büyüklüğünün 16,68 milyar dolara kadar ulaşabileceği bildirildi.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 11

Bu rakam, sosyal medya şirketleriyle çocuk güvenliği konusunda yapılan en büyük uzlaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 12

Meta'nın bu anlaşmayla, mahkemenin verebileceği daha yüksek tutarlı olası yaptırımların da önüne geçtiği belirtildi.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 13

INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA YENİ KISITLAMALAR

Anlaşmanın yalnızca finansal bir düzenleme olmadığı belirtildi. Meta'nın genç kullanıcıları korumaya yönelik olarak Instagram ve Facebook'ta çeşitli değişiklikler yapacağı bildirildi.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 14

META SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Uzlaşmaya rağmen Meta'nın, anlaşma kapsamında herhangi bir hukuki sorumluluğu veya yanlış yaptığı yönündeki suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti 15

Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda çocuk güvenliği için önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini savunmuş ve sosyal medya bağımlılığının resmi olarak tanınmış bir psikiyatrik teşhis olmadığını ifade etmişti.

Önceki Galeri
Dünyanın dört bir yanından geldiler! 400 tonluk tarihi kale halatlarla taşınıyor
Dünyanın dört bir yanından geldiler! 400 tonluk tarihi kale halatlarla taşınıyor
Katz'dan Türkiye ve Suriye'ye küstah tehdit: 'Şam'dan baktığınızda İsrail askerlerini göreceksiniz'
Sonraki Galeri
Katz'dan Türkiye ve Suriye'ye küstah tehdit: 'Şam'dan baktığınızda İsrail askerlerini göreceksiniz'
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin