Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Meta 16 milyar dolar ödemeyi kabul etti
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocuk ve gençlerin sosyal medya kullanımıyla ilgili ABD'de açılan davalarda 16,68 milyar dolara kadar çıkabilecek bir uzlaşmaya vardı. Anlaşmayla birlikte genç kullanıcılar için günlük kullanım sınırları, gece erişim kısıtlamaları ve daha güçlü yaş doğrulama sistemleri gibi yeni uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor.
Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta Platforms, çocukların sosyal medya kullanımı ve güvenliği konusunda ABD'de açılan kapsamlı davalardan birinde eyalet yönetimleriyle anlaşmaya vardı.
Reuters'ın aktardığına göre Meta, 29 ABD eyaletinin açtığı davaları sonuçlandırmak amacıyla 16,68 milyar dolara kadar çıkabilecek bir uzlaşmayı kabul etti. Anlaşmanın, California'da devam eden federal dava sürecinde sağlandığı bildirildi.
Eyaletler, Meta'yı Facebook ve Instagram'ı çocukların platformlarda daha uzun süre kalmasını teşvik edecek şekilde tasarlamak, hizmetlerin güvenliği konusunda kullanıcıları yanıltmak ve çocukların kişisel bilgilerini ebeveyn izni olmadan toplamakla suçladı.
29 EYALET META'YA DAVA AÇMIŞTI
ABD'de 29 eyalet tarafından açılan dava, teknoloji şirketlerinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine yönelik en kapsamlı hukuki süreçlerden biri olarak değerlendirildi.
California, Colorado, Kentucky ve New Jersey başsavcılıkları, Meta'nın eyaletlerin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiğini ileri sürdü.