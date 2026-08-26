Katz'dan Türkiye ve Suriye'ye küstah tehdit: 'Şam'dan baktığınızda İsrail askerlerini göreceksiniz'

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Suriye'nin güneyindeki işgal altındaki Hermon Dağı'nda İsrail askerlerini ziyaret ederek Türkiye ve Suriye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Katz, İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri varlığını sürdüreceğini savunurken, Türkiye'nin Suriye'deki askeri ve siyasi faaliyetlerini İsrail'in güvenlik çıkarlarına yönelik tehdit olarak nitelendirdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Suriye'nin güneyindeki işgal altındaki Hermon Dağı'nda İsrail işgal güçlerini ziyaret etti. İSRAİL'DEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT

Katz, burada yaptığı açıklamalarda Suriye ve Türkiye'ye yönelik tehditkar mesajlar verdi. İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri varlığını sürdüreceğini söyleyen Katz, Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerini de İsrail'in güvenlik çıkarları açısından tehdit olarak gösterdi.

KATZ'DAN ŞAM'A KÜSTAH MESAJ Katz, İsrail'in Suriye'nin güneyinden çekilmeyeceğini savunarak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya doğrudan mesaj gönderdi. Katz, Şara'nın Şam'daki sarayından Hermon Dağı'na baktığında İsrail işgal güçlerini göreceğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı, bölgedeki askeri varlığın İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlerin devam etmesi nedeniyle sürdürüleceğini savundu. Katz'ın açıklamaları, İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri varlığını kalıcı hale getirme mesajı olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE'Yİ DE HEDEF ALDI Katz, açıklamalarında Türkiye'yi de doğrudan hedef aldı. Türkiye'nin Suriye'de askeri ve siyasi bir varlık oluşturmaya çalıştığını öne süren Katz, bunun İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske attığını savundu. İsrail Savunma Bakanı, İsrail işgal güçlerinin Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerine karşı harekete geçtiğini ve gelecekte de benzer adımlar atacağını söyledi. Katz'ın sözleri, Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerine yönelik açık bir tehdit mesajı olarak öne çıktı.

ŞAM YÖNETİMİNDEN İSRAİL'E SERT TEPKİ Suriye Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın Hermon Dağı'na gerçekleştirdiği ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Şam yönetimi, İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'na aykırı olduğunu belirtti. Suriye yönetimi, İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesini istedi.