Epstein'ın ölümünde cinayet şüphesi! Yeni otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

Dünyanın en büyük çocuk istismarı skandallarından birinin başrolündeki Jeffrey Epstein'ın ölümüne ilişkin yedi yıllık sır yeniden gündemde. Daily Mail'in yayımladığı özel habere göre, Epstein'ın kardeşinin kamuoyuyla paylaştığı daha önce yayımlanmamış otopsi fotoğrafları, ölümünün intihar değil cinayet olabileceği iddialarını güçlendirdi. Ünlü adli tıp uzmanı Dr. Michael Freeman, boynundaki Y şeklindeki izlerin, tırnak izlerinin ve hücresinde bulunan düğümlü kumaş parçasının boğularak öldürülmüş olabileceğine işaret ettiğini savundu.

Çocukları cinsel istismar eden, reşit olmayan kız çocuklarını fuhuş ve cinsel istismar ağına sürüklemekle suçlanan Jeffrey Epstein'ın cezaevindeki ölümüyle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. ABD'li milyarder, siyasetçiler ve dünya çapında tanınmış isimlerle kurduğu karanlık ilişkilerle gündeme gelen Epstein'ın 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesi, aradan geçen yedi yıla rağmen soru işaretlerini ortadan kaldırmadı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin özel haberine göre, Epstein'ın kardeşi Mark Epstein tarafından internette yayımlanan otopsi fotoğrafları, ölümün ardındaki sır perdesini yeniden aralayabilecek çarpıcı ayrıntılar içeriyor. Fotoğrafları inceleyen adli tıp uzmanı Dr. Michael Freeman, Epstein'ın boynundaki yaralanmaların intihar amaçlı asılmayla açıklanamayacağını öne sürdü. Freeman, bulguların arkadan gerçekleştirilen kasıtlı bir boğma eylemiyle çok daha uyumlu olduğunu savundu.

BOYNUNDAKİ Y ŞEKLİNDE İZLER CİNAYET ŞÜPHESİNİ ARTIRDI! Daily Mail'in ulaştığı fotoğraflarda Epstein'ın boynunda koyu kırmızı izler ve kulağına doğru uzanan siyah bir çizgi görülüyor. Freeman'a göre bu izlerin şekli, klasik bir asılma vakasında karşılaşılan yaralanma görüntüsünden oldukça farklı. Kasım 2025'ten bu yana otopsi fotoğraflarını inceleyen Freeman, özellikle boyundaki Y şeklindeki izin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Uzman, New York Times'a yaptığı değerlendirmede, "Yaralanmaların şekli, dağılımı ve çok sayıda olması intihar amaçlı bir asılmayla açıklanamaz" ifadelerini kullandı. CBS'e konuşan Freeman ise fotoğrafları ilk gördüğünde boyundaki izin kendisini şüpheye düşürdüğünü belirterek, "Bu, boyunda asılmaya bağlı oluşan bir iz için oldukça sıra dışı" dedi.