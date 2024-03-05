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Haberler Galeri İnsanlığın bittiği nokta! Katil İsrail'in eseri! Filistinli Yezen'den geriye bir deri bir kemik fotoğrafları kaldı...

İnsanlığın bittiği nokta! Katil İsrail'in eseri! Filistinli Yezen'den geriye bir deri bir kemik fotoğrafları kaldı...

Katil İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı katliam ve abluka sonrası yeterli beslenemeyen bu nedenle bir deri bir kemik kalan 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yezen'in fotoğrafları Gazze'de yaşanan dramı gözler önüne sererken Baba Şerif el-Kefarne ve anne acı açıklamalarda bulundu. İşte Yezen'in o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:59
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İnsanlığın bittiği nokta! Katil İsrail’in eseri! Filistinli Yezen’den geriye bir deri bir kemik fotoğrafları kaldı...

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle yeterli beslenemeyen bu nedenle bir deri bir kemik kalan 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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İnsanlığın bittiği nokta! Katil İsrail’in eseri! Filistinli Yezen’den geriye bir deri bir kemik fotoğrafları kaldı...

Yezen'in özel bakıma muhtaç olan bedeni, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde kaldığı 10 günlük sürede günden güne eriyerek bir deri bir kemiğe dönüştü.

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İnsanlığın bittiği nokta! Katil İsrail’in eseri! Filistinli Yezen’den geriye bir deri bir kemik fotoğrafları kaldı...

Doğuştan yutma güçlüğü ve sindirim bozukluğu yaşaması dolayısıyla yumurta ve muz gibi yumuşak gıdalar tüketebilen Yezen'in sağlık durumu, İsrail'in Gazze halkını zorla aç bırakması sonucu kötüleşti.

Filistinli küçük çocuk verdiği mücadelenin ardından dün yaşamını yitirdi.

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İnsanlığın bittiği nokta! Katil İsrail’in eseri! Filistinli Yezen’den geriye bir deri bir kemik fotoğrafları kaldı...

YEZEN'İN SAĞLIK DURUMU SALDIRILARLA BİRLİKTE KÖTÜLEŞTİ

Yezen'in babası Şerif el-Kefarne, saldırılarla birlikte önce Cibaliya Mülteci Kampı'na oradan Deyr el-Belah'a, sonra da Refah'a göç ettiklerini söyledi. Savaş öncesinde oğlu Yezen'in bakımıyla ve tedavisiyle özel olarak ilgilendiğini söyleyen baba, "Saldırıların başlaması ve yetersiz beslenme sonucu oğlumun sağlık durumu kötüleşti, onu hastaneye naklettik ve orada oksijen tüpüne bağlı olarak, serumlarla hayatta kalmaya çalıştı." dedi.

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İnsanlığın bittiği nokta! Katil İsrail’in eseri! Filistinli Yezen’den geriye bir deri bir kemik fotoğrafları kaldı...

Eşi ve 3 çocuğuyla Refah'ta yerinden edilenlerin kaldığı bir okulda yaşadıklarını kaydeden baba, çocuklarına sağlıklı yiyecek temin edemediğini aktardı.

Gazze'de her gün açlıktan çocukların öldüğünü söyleyen baba Kefarne, dünyaya "Bizi görün, Gazze'deki çocukların halini görün!" diye seslendi.