İnsanlığın bittiği nokta! Katil İsrail'in eseri! Filistinli Yezen'den geriye bir deri bir kemik fotoğrafları kaldı...

Katil İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı katliam ve abluka sonrası yeterli beslenemeyen bu nedenle bir deri bir kemik kalan 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yezen'in fotoğrafları Gazze'de yaşanan dramı gözler önüne sererken Baba Şerif el-Kefarne ve anne acı açıklamalarda bulundu. İşte Yezen'in o fotoğrafları...