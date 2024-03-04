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Haberler Galeri Katil İsrail ölüleri de hedef aldı! Toplu mezarlığa bombalı saldırı | Terör ordusunda istifa dalgası

Katil İsrail ölüleri de hedef aldı! Toplu mezarlığa bombalı saldırı | Terör ordusunda istifa dalgası

7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivilleri katleden katil İsrail yeni bir skandala imza attı. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin ekibindeki personel arasında, saldırılar nedeniyle yaygın bir istifa dalgası yaşandığı duyurulurken, İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, skandal bir talep gelerek Ramazan provokasyonunda bulundu. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:56
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Katil İsrail ölüleri de hedef aldı! Toplu mezarlığa bombalı saldırı | Terör ordusunda istifa dalgası

Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği mezarlığa hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

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Katil İsrail ölüleri de hedef aldı! Toplu mezarlığa bombalı saldırı | Terör ordusunda istifa dalgası

Kahlut, bombardımanın etkisiyle burada gömülü olan naaşların toprak altından çıktığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.

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Katil İsrail ölüleri de hedef aldı! Toplu mezarlığa bombalı saldırı | Terör ordusunda istifa dalgası

Aylardır devam eden katliamda öldürülen binlerce insan için mezarlıklarda yer bulamayan Gazze halkı cenazelerini toplu mezarlara gömmek zorunda kalıyor.

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Katil İsrail ölüleri de hedef aldı! Toplu mezarlığa bombalı saldırı | Terör ordusunda istifa dalgası

GAZZE SAVAŞI NEDENİYLE İSRAİL ORDU SÖZCÜLÜĞÜ EKİBİNDE İSTİFA

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin ekibindeki personel arasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş nedeniyle yaygın bir istifa dalgası yaşandığı bildirildi.

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Katil İsrail ölüleri de hedef aldı! Toplu mezarlığa bombalı saldırı | Terör ordusunda istifa dalgası

İsrail'in Kanal 14 Televizyonunun haberinde, "Sözcü Hagari'nin ekibindeki iki numaralı isim Moran Katz ile bilgi sistemindeki çok sayıda yetkili, Gazze'deki savaş gerekçesiyle istifalarını sundu." denildi.

Haberde, istifa edenler arasında İsrail Ordusunun Yabancı Basın Sözcüsü Richard Hecht'in de olduğu kaydedildi.