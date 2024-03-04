Katil İsrail ölüleri de hedef aldı! Toplu mezarlığa bombalı saldırı | Terör ordusunda istifa dalgası

7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivilleri katleden katil İsrail yeni bir skandala imza attı. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin ekibindeki personel arasında, saldırılar nedeniyle yaygın bir istifa dalgası yaşandığı duyurulurken, İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, skandal bir talep gelerek Ramazan provokasyonunda bulundu. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL