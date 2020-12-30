Alnındaki şişlik giderek büyümeye başladı! Doktora gitti hayatının şokunu yaşadı...

YouTube'da sıra dışı cerrahi operasyonlarla adından söz ettiren ve sosyal paylaşım sitesinde fenomen olan Doktor Sandra Lee yine herkesi şaşırtmayı başardı. Alnında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu büyük ilgi gördü. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 06:14 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 06:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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