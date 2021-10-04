04 Ekim 2021, Pazartesi
1915 Çanakkale Köprüsü 'Engineering News-Record' dergisinin kapağında
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü, inşasında kullanılan ileri teknoloji ve üstün teknik özellikleriyle Amerikan haftalık dergisi Engineering News-Record'un (ENR) kapağında yer aldı. Dergi ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 10 sayfalık özel bölüm ile yer verdi.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 13:59
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