Senegal'den Kanada'ya kadar herkes onu konuşuyor! ‘Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu dünya gündeminde

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleriyle birlikte kendi kayıp ilanında görevliler ile birlikte çalışan Beyhan Mutlu, dünya basınının gündeminden düşmüyor. Dünyanın pek çok ülkesinde haber olan Mutlu, Kanada'dan Güney Afrika'ya, Avustralya'ya Senegal'e kadar birçok ülkenin gündemde yer aldı.

Giriş Tarihi: 05.10.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 17:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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