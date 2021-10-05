05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Senegal'den Kanada'ya kadar herkes onu konuşuyor! ‘Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu dünya gündeminde

Senegal'den Kanada'ya kadar herkes onu konuşuyor! ‘Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu dünya gündeminde

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleriyle birlikte kendi kayıp ilanında görevliler ile birlikte çalışan Beyhan Mutlu, dünya basınının gündeminden düşmüyor. Dünyanın pek çok ülkesinde haber olan Mutlu, Kanada'dan Güney Afrika'ya, Avustralya'ya Senegal'e kadar birçok ülkenin gündemde yer aldı.

Giriş Tarihi: 05.10.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 17:13
  • 1
  • 19
Senegal’den Kanada’ya kadar herkes onu konuşuyor! ‘Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu dünya gündeminde

Geçtiğimiz gün Bursa'nın İnegöl ilçesinde gelen kayıp ilanı sonrası arama kurtarma ekipleriyle birlikte 'kendini arayan adam' Beyhan Mutlu, dünya basının gündeminden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Senegal’den Kanada’ya kadar herkes onu konuşuyor! ‘Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu dünya gündeminde

Altı kıtadan birçok ülkede haberlerde yer alan Mutlu, aynı zamanda önemli şov programlarında konuşulmaya devam ediyor.

  • 3
  • 19
Senegal’den Kanada’ya kadar herkes onu konuşuyor! ‘Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu dünya gündeminde

İşte 'kendini arayan adam' Beyhan Mutlu'nun gündemde yer aldığı altı kıtadan birkaç ülke:

  • 4
  • 19
Senegal’den Kanada’ya kadar herkes onu konuşuyor! ‘Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu dünya gündeminde

HOLLANDA

  • 5
  • 19
Senegal’den Kanada’ya kadar herkes onu konuşuyor! ‘Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu dünya gündeminde

GÜNEY AFRİKA