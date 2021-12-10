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Bilim insanı ölmeden önce şoke eden görüntüleri ifşa etti! Uzaylılar hakkında bomba iddia

ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman ölmeden önce ifşa ettiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bushman ABD'de çok gizli projelerin yürütüldüğü Nevada eyaletindeki "Area 51" olarak adlandırılan askeri üstte dünyaya ziyarete gelen uzaylıların varlığıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 10:26
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Bilim insanı ölmeden önce şoke eden görüntüleri ifşa etti! Uzaylılar hakkında bomba iddia

2014 yılı Ağustos ayında kaydedilen videoda ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman bu merkezde mühendis olarak çalışırken gizlice ele geçirilmiş uzaylıların fotoğraflarını yayınladı.

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Bilim insanı ölmeden önce şoke eden görüntüleri ifşa etti! Uzaylılar hakkında bomba iddia

Bushman ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.

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Bilim insanı ölmeden önce şoke eden görüntüleri ifşa etti! Uzaylılar hakkında bomba iddia

Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti.

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Bilim insanı ölmeden önce şoke eden görüntüleri ifşa etti! Uzaylılar hakkında bomba iddia

Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların "Quintumnia" adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri süren...

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Bilim insanı ölmeden önce şoke eden görüntüleri ifşa etti! Uzaylılar hakkında bomba iddia

Bushman Nevada'daki üste çalışanların bunları 2 gruba ayırmasının nedeni olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia etti.