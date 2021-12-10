HaberlerGaleriBilim insanı ölmeden önce şoke eden görüntüleri ifşa etti! Uzaylılar hakkında bomba iddia
Bilim insanı ölmeden önce şoke eden görüntüleri ifşa etti! Uzaylılar hakkında bomba iddia
ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman ölmeden önce ifşa ettiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bushman ABD'de çok gizli projelerin yürütüldüğü Nevada eyaletindeki "Area 51" olarak adlandırılan askeri üstte dünyaya ziyarete gelen uzaylıların varlığıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:26Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 10:26