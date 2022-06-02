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İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı! Tam 70 yıl

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. senesine (Platin Yıl Dönümü) ilişkin merasimler, doğumu günü kutlaması ile başlangıç yaptı. Kutlama programı kapsamında, İngiltere'de 16 binin üzerinde sokak partisi yapılacağı belirtildi. Kraliçe Elizabeth, İngiltere tarihinde 70 yıl boyunca tahtta oturan ilk kişi oldu.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 20:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 20:04
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İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı! Tam 70 yıl

Etkinlik öncesi binlerce İngiliz, Buckingham Sarayı önünde bir araya geldi. Birleşik Krallık bayrakları ile Kraliçe'nin posterlerini taşıyan İngilizler, önce 4 günlük kutlamaların başlangıcı olan Doğum Günü Geçit Töreni'ni seyretti.

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İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı! Tam 70 yıl

GEÇİT TÖRENİNE KATILMADI

Geçit törenine 96 yaşındaki Kraliçe katılmazken, Kraliyet ailesinin diğer üyeleri kendilerini taşıyan araçlardan halkı selamladı.

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İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı! Tam 70 yıl

BALKONDA SELAMLADI

Etkinlik, askeri geçit töreniyle devam etti. Kraliçe 2. Elizabeth de tören sonrası dönen askerleri selamlamak için Buckingham Sarayı balkonuna çıktı.

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İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı! Tam 70 yıl

VARİSLERİ EŞLİK ETTİ

Kutlamalar sırasında Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kraliçe, bir kez daha balkona çıkarak gösteri uçuşunu izledi. Kraliçe'ye balkonda tahtın varisi Prens Charles ve eşi Camilla ile Prens William, eşi Kate ve çocukları da eşlik etti.

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İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı! Tam 70 yıl

Ancak balkonda Kraliyet'teki görevlerinden ayılan Sussex Dükü Prens Harry, eşi Düşes Meghan Markle ve adı bir cinsel taciz skandalına karışan Kraliçe'nin oğlu York Dükü Prens Andrew yer almadı. Kutlamalar için yaşadıkları ABD'den İngiltere'ye gelen Prens Harry ve eşinin töreni izlediği belirtildi.