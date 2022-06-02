İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı! Tam 70 yıl

VARİSLERİ EŞLİK ETTİ

Kutlamalar sırasında Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kraliçe, bir kez daha balkona çıkarak gösteri uçuşunu izledi. Kraliçe'ye balkonda tahtın varisi Prens Charles ve eşi Camilla ile Prens William, eşi Kate ve çocukları da eşlik etti.