02 Haziran 2022, Perşembe
İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı! Tam 70 yıl
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. senesine (Platin Yıl Dönümü) ilişkin merasimler, doğumu günü kutlaması ile başlangıç yaptı. Kutlama programı kapsamında, İngiltere'de 16 binin üzerinde sokak partisi yapılacağı belirtildi. Kraliçe Elizabeth, İngiltere tarihinde 70 yıl boyunca tahtta oturan ilk kişi oldu.
Giriş Tarihi: 02.06.2022 20:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 20:04
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