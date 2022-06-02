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ABD'de dudak uçuklatan vurgun! Çete çökertildi: Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguya alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehri Belediye Başkanı Eric Adams, 26 Mayıs tarihinde milyonlarca dolarlık malın çalındığı geniş çaplı bir perakende hırsızlığı operasyonunu gerçekleştiren 41 kişilik çetenin çökertildiğini açıkladı. Polis ile Başsavcılık tarafından üç sene boyunca devam eden operasyon sonucunda yakalanan çete üyeleri içinde 26 yaşındaki Akasya Yaşaroğlu isimli bir Türk vatandaşı yer alıyor. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 02.06.2022 18:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 18:53
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ABD’de dudak uçuklatan vurgun! Çete çökertildi: Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguya alındı

New York polisi ve New York Baş Savcılığınca ortaklaşa yürütülen 3 senelik operasyon neticesinde, mağaza ve eczanelerden milyonlarca dolarlık lüks mal ve ürün çalıp bunu eBay'den satan 41 kişilik bir çetenin çökertildiğini açıkladı.

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ABD’de dudak uçuklatan vurgun! Çete çökertildi: Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguya alındı

Savcılık iddianamesinde Türk vatandaşı Akasya Yaşaroğlu'nun da adı da yer aldı.

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ABD’de dudak uçuklatan vurgun! Çete çökertildi: Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguya alındı

3.8 MİLYON DOLARLIK ÜRÜN VE 300 BİN DOLARA…

Operasyonda, çetenin başı olduğu ileri sürülen Roni Rubinov'a ait 3.8 milyon dolar değerindeki ürüne ve 300 bin dolar nakit paraya el konulduğu ifade edildi.

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ABD’de dudak uçuklatan vurgun! Çete çökertildi: Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguya alındı

"EKONOMİMİZİN HER DÜZEYİNİ ETKİLEDİ"

Yaşaroğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların; çeşitli işletme yolsuzlukları, kara para aklama, çalıntı mal bulundurma suçları, dolandırıcılık planı ve komplo ile suçlandığı belirtildi. New York Belediye Başkanı Adams açıklamada, "Bu sadece hırsızlık değildi, aynı zamanda organize bir suç çetesinin parçası olarak mağazalara giren ve rafları boşaltan insanlardı. Bu devasa perakende hırsızlık planı, büyük mağazalardan büyük zincirlere ve bağımsız işletmelere kadar ekonomimizin her düzeyini etkiledi" dedi.

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ABD’de dudak uçuklatan vurgun! Çete çökertildi: Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguya alındı

Çetenin çaldığı ürünler arasında tasarımcı kıyafetleri, el çantaları ve diğer lüks moda ürünleri yer aldığı ifade edilerek makyaj malzemelerinden reçetesiz lüks eczane ürünlerine kadar birçok perakende ürünün çalınarak eBay'de satılmasından büyük miktarda para elde edildiği ifade edildi.