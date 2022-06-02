02 Haziran 2022, Perşembe
ABD'de dudak uçuklatan vurgun! Çete çökertildi: Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sorguya alındı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehri Belediye Başkanı Eric Adams, 26 Mayıs tarihinde milyonlarca dolarlık malın çalındığı geniş çaplı bir perakende hırsızlığı operasyonunu gerçekleştiren 41 kişilik çetenin çökertildiğini açıkladı. Polis ile Başsavcılık tarafından üç sene boyunca devam eden operasyon sonucunda yakalanan çete üyeleri içinde 26 yaşındaki Akasya Yaşaroğlu isimli bir Türk vatandaşı yer alıyor. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 02.06.2022 18:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 18:53
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